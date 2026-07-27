Acciza dinamică la carburanți, soluția propusă de Alexandru Nazare. Adrian Negrescu: „Nu va reduce prețurile decât cu maximum un leu”

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că măsura poate elimina o parte dintre controversele generate de fiecare creștere a prețului petrolului, fără a produce însă ieftiniri spectaculoase pentru șoferi.

Adrian Negrescu: acciza dinamică poate aduce predictibilitate pe piața carburanților

Comentând propunerea privind introducerea unei accize dinamice, Adrian Negrescu apreciază că mecanismul poate reprezenta o soluție pentru adaptarea fiscalității la fluctuațiile internaționale ale petrolului.

„Mecanismul accizei dinamice pe carburanti, propus de Nazare, este o idee salutara care vine sa rezolve, macar in parte, problemele generate de evolutia pretului petrolului.”

Potrivit analistului, avantajul principal al unui asemenea sistem este că statul ar avea un instrument predictibil prin care să atenueze efectele variațiilor puternice ale cotațiilor internaționale asupra prețurilor practicate în România.

În ultimii ani, volatilitatea pieței petroliere a influențat în mod direct costurile suportate de consumatori, iar orice majorare a benzinei sau motorinei a generat dezbateri politice și solicitări privind reducerea taxelor aplicate carburanților.

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Reducerile de preț vor fi limitate, chiar și în scenariile extreme

Adrian Negrescu atrage însă atenția că impactul asupra prețurilor nu trebuie supraestimat. Chiar dacă mecanismul ar funcționa conform intenției autorităților, ieftinirile la pompă ar avea o limită clară.

„Atentie, NU va reduce preturile decat cu maxim 1 leu si asta in cel mai grav scenariu, dar macar ofera o predictibilitate in ceea ce priveste actiunea statului.”

Explicația ține de structura prețului final al carburanților, unde accizele reprezintă doar una dintre componente, alături de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb, costurile logistice și marjele comerciale.

Astfel, chiar dacă statul ar diminua nivelul accizei în perioadele în care petrolul se scumpește accentuat, efectul asupra prețului final ar fi limitat comparativ cu influența pieței internaționale.

Disputele politice privind carburanții ar putea deveni mai rare

Analistul consideră că unul dintre beneficiile importante ale mecanismului propus este reducerea tensiunilor politice care apar aproape de fiecare dată când prețurile la pompă cresc.

„Sper ca nu vom mai asista la clasicele dispute pe tema carburantilor in care politicienii sa se intreaca in declaratii populiste.”

Un sistem automat, bazat pe evoluția cotațiilor internaționale, ar putea reduce intervențiile conjuncturale și disputele privind oportunitatea modificării accizelor, oferind mediului economic și consumatorilor o mai mare predictibilitate.

În același timp, companiile din domeniul distribuției carburanților ar avea un cadru fiscal mai clar, ceea ce ar putea facilita planificarea investițiilor și a politicilor comerciale.

Adevărata provocare rămâne riscul de penurie

Deși salută propunerea privind acciza dinamică, Adrian Negrescu avertizează că aceasta nu rezolvă cea mai mare vulnerabilitate a pieței în actualul context internațional.

„Pe de alta parte, reducerea accizei in functie de evolutia cotatiilor internationale ale petrolului si mai ales ale motorinei nu va rezolva adevarata problema din prezent - riscul de penurie.”

Analistul subliniază că disponibilitatea carburanților poate deveni o problemă mai importantă decât nivelul prețurilor, în special în perioadele marcate de tensiuni geopolitice, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare sau fluctuații puternice ale cererii și ofertei la nivel european și mondial.

Nazare: Venim cu o reducere graduală. Există risc de penurie

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, au ajuns la un proiect comun, în Comisia de Buget de la Senat, cu privire la reducerea accizei carburanților. Proiectul prevede o acciză dinamică, prin care se va aplica o reducere de 5-25% în funcție de prețul la pompă și cotația de piață. Mai mult, Nazare a avertizat că „există un risc de penurie”, iar orice plafonare trebuie să îl ia în calcul. Proiectul a primit aviz favorabil.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducerea clară a accizei va avea un impact mai mare decât în cazul reducerii TVA. Limitarea exporturilor de carburant diesel va fi validată doar de Ministerul Energiei, iar adaosul comercial va fi limitat. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a spus Bogdan Ivan.

La rândul său, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că cea mai buna varianta este „o acciză dinamică, o reducere graduală între 5-25%”. Mai mult, el a avertizat că există și un risc de penurie.

„Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară drepturilor europene. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. Vom avea un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%.