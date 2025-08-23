Șapte persoane au ajuns la spital, în ultimele 24 de ore, după ce au fost salvate de pe munte

Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore s-au primit la Dispeceratul Naţional 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: câte două apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Maramureş, Salvamont Neamţ şi Salvamont Argeş şi câte un apel pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Mehedinţi, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Predeal.



În cazul acestor intervenţii, au fost salvate 16 persoane, dintre care şapte au ajuns la spital.