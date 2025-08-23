x close
Șapte persoane au ajuns la spital, în ultimele 24 de ore, după ce au fost salvate de pe munte

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   21:20
Un număr de 16 persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, dintre care şapte au fost transportate la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont.

Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore s-au primit la Dispeceratul Naţional 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: câte două apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Maramureş, Salvamont Neamţ şi Salvamont Argeş şi câte un apel pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Mehedinţi, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Predeal.

În cazul acestor intervenţii, au fost salvate 16 persoane, dintre care şapte au ajuns la spital.

 

