Peste 20.000 de gospodării, fără curent din cauza fenomenelor meteo severe

„Ploaia și vântul puternic au afectat rețelele de medie și joasă tensiune, peste 20.000 de gospodării din țară rămânând temporar fără curent. Alături de colegii din teren și de toți membrii Comandamentului, am dispus măsuri rapide pentru ca alimentarea cu energie să fie reluată în toate zonele afectate", a declarat Bogdan Ivan pe Facebook.

Ministrul a precizat că echipele de intervenție lucrează în continuare în teren, în condiții grele, reușind să reconecteze peste 95% din gospodăriile afectate la rețeaua electrică.

„Echipele sunt și acum în teren, lucrând în condiții grele. Le mulțumesc colegilor noștri, care au reușit ca peste 95% din gospodăriile afectate să fie deja reconectate la rețea", a adăugat ministrul Energiei.

În paralel, Bogdan Ivan a anunțat că România continuă pregătirile pentru iarnă și se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la nivelul de umplere a depozitelor de gaze naturale — peste 95% din capacitate, după Polonia și Portugalia.

„Suntem cu mult peste media europeană (95% față de 82%), iar ritmul de injectare se menține solid. Capacitatea totală a depozitelor noastre este de 3,2 miliarde de metri cubi", a precizat ministrul.

Ivan a asigurat că România este pregătită să treacă iarna în siguranță energetică.

