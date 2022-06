Peste 40.000 de afaceri s-au închis în primele patru luni din acest an

Analiza realizată de Frames împreună cu Sierra Quadrant privește dinamica problemelor din sectorul de business, pornind de la datele ONRC privind firmele in dificultate in primele patru luni, rapoartat la ultimii zece ani.

Potrivit analiştilor, comerţul şi sectorul construcţiilor au generat cele mai multe firme în dificultate.

Astfel, un număr de 1.008 firme din comerţ şi construcţii au intrat în insolvenţă în ianuarie-aprilie 2022, plus 61 faţă de perioada similară a anului trecut, 8.390 au fost radiate (plus 349), 4.302 au fost dizolvate (plus 711) şi 1.729 şi-au suspendat activitatea (plus 265).

Cele mai multe firme cu probleme au fost în comerţ, 11.568, iar cea mai întâlnită decizie a fost de a radia business-ul. În construcţii, numărul firmelor în dificultate, închise, radiate, cu activitatea suspendată sau în insolvenţă a atins nivelul de 3.861.

,,Comerţul, cel mai dinamic sector al economiei, este din păcate şi cel mai vulnerabil, în contextul în care peste 90% dintre firme sunt slab capitalizate şi depinde exclusiv de ritmul încasărilor. Evoluţia negativă a sectorului construcţiilor, afectat semnificativ de creşterea preţurilor la materialele de construcţii şi de restrângerea accesului la credite al românilor reprezintă, din punctul nostru de vedere, cel mai important semnal de alarmă în această perioadă, în condiţiile în care acest business angajează seci de mii de alte business-uri pe orizontală’’, spune Ovidiu Neacşu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Pe ansamblul economiei, 40.760 de firme au pus lacătul pe uşă în primele patru luni din 2022, în creştere cu 3.721 faţă de anul precedent. Spre comparaţie, în 2020 erau cu 12.495 mai puţine firme în dificultate.

“Dinamica business-ului este tot mai puternic influenţată de evoluţia inflaţiei, de creşterea blocajului financiar şi de scăderea vânzărilor”, spun analiştii de la Sierra Quadrant.

Dincolo de evoluţia din aceste două sectoare, probleme semnificative se manifestă şi în transport şi depozitare unde au fost raportate 3.422 societăţi cu probleme, în activităţile profesionale (3.109 companii), industria prelucrătoare (3.092 firme) şi 2.179 societăţi din sectorul agricol.

Potrivit experţilor, firmele de transport au urcat în topul societăţilor cu probleme pe fondul creşterii spectaculoase a preţurilor la carburanţi.

,,Scumpirea benzinei şi a motorinei a pus o presiune semnificativă pe costurile acestor companii, iar vulnerabilităţile se vor accentua pe măsură ce preţurile carburanţilor vor creşte. Un trend similar, din păcate negativ, este de aşteptat să urmeze şi sectorul agricol acolo unde creşterea costurilor operaţionale (energie, gaze, materii prime şi distribuţie) a făcut ca multe dintre ferme să ajungă în faliment’’, arată analiza Sierra Quadrant.

Creşterea puternică a preţurilor, cu un ritm neîntâlnit în ultimii 25 de ani, a spulberat practic mare parte din planurile de afaceri ale multor companii.

Radiografia financiară a primelor patru luni din 2022 indică o accentuare a problemelor de finanţare a business-ului, dublată de o adâncire a pierderilor financiare generate de creşterea costurilor logistice.

,,Inflaţia, limitarea accesului la creditare şi creşterea dobânzilor, accentuarea blocajului financiar şi scăderea semnificativă a vânzărilor pe fondul accentuării problemelor economice ale populaţiei sunt principalele provocări în perioada următoare.

De modul în care firmele vor gestiona aceste riscuri va depinde supravieţuirea acestora într-o perioadă în care problemele economice se vor acutiza. Războiul din Ucraina, efectele creşterii preţurilor la energie, gaze şi carburanţi vor pune o presiune tot mai mare pe lanţurile economice’’, mai arată analiza Sierra Quadrant.

Analiza Sierra Quadrant a fost realizată pe baza datelor oficiale de la Registrul Comerţului, statisticilor Eurostat şi rapoartelor Băncii Naţionale a României.

(sursa: Mediafax)