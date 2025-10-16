Cercetare EXPLOZIVĂ INSCOP: Peste jumătate dintre români cred că în țara noastră sunt locuri „încărcate energetic”

Barometrul „România între Magie și Ezoterie” oferă o imagine detaliată a modului în care spiritualitatea, misticismul și gândirea ezoterică se împletesc cu raționalitatea în societatea actuală.

Românii și locurile „încărcate energetic”

Potrivit studiului, 51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în țară există locuri speciale, cu o energie aparte care influențează oamenii.

37,8% resping această idee, iar 10,9% nu știu sau nu pot aprecia.

Datele sunt parte dintr-un barometru național care va fi prezentat integral pe 20 octombrie 2025, la Muzeul Țăranului Român din București, în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu instituția.

Rezultate care contrazic stereotipurile

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază că primele concluzii sunt „neașteptate și revelatoare”:

credința în existența locurilor „încărcate energetic” transcende genul, educația și mediul social.

„Fenomenul are o rezonanță culturală generală. Chiar și persoanele cu studii superioare rezonează cu această idee la fel de mult ca cele cu studii medii sau primare. Este o dovadă că spiritualitatea difuză coexistă cu modernitatea urbană”, explică Ștefureac.

Educația și raționalitatea nu sunt bariere

Contrar așteptărilor, nivelul de educație nu influențează semnificativ credința în astfel de energii.

Indiferent de studiile absolvite, românii tind să vadă lumea printr-un amestec de rațional și mistic.

De asemenea, nu există diferențe majore între femei și bărbați, ceea ce indică o dimensiune culturală adânc înrădăcinată.

Tinerii, mai „ezoterici” decât vârstnicii

Studiul mai arată că tinerii între 18 și 29 de ani sunt cei mai deschiși la ideea existenței energiilor invizibile – 61% dintre ei cred în locurile „încărcate energetic”.

Prin comparație, doar 47% dintre persoanele de peste 60 de ani împărtășesc această convingere.

Sociologii explică fenomenul prin expunerea crescută la social media, cultura new-age și tendința generațiilor tinere de a combina spiritualitatea cu știința și auto-cunoașterea.

Orașele, noile centre de „spiritualitate urbană”

Un alt rezultat surprinzător privește mediul de rezidență:

locuitorii din orașe mari, inclusiv București, sunt mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în existența locurilor energetice.

Această schimbare marchează o rupere de paradigma tradițională, în care misticismul era asociat cu satul și tradiția populară.

„Trăim o nouă formă de spiritualitate urbană, difuză, care coexistă cu modernitatea și tehnologia”, se arată în raport.

Credințele, filtrate și prin opțiunea politică

Distribuția răspunsurilor diferă ușor și în funcție de orientarea politică:

58% dintre votanții PSD cred în locurile „încărcate energetic”;

55% dintre votanții AUR împărtășesc aceeași convingere;

49% dintre susținătorii PNL ;

iar doar 40% dintre alegătorii USR se declară de acord.

Aceste diferențe, spun autorii studiului, indică o corelație între profilul valoric al electoratului și gradul de deschidere către idei spirituale sau non-raționale.

Mai mult decât un sondaj

Barometrul „România între Magie și Ezoterie” nu măsoară doar credința în energii, ci și:

nivelul de superstiție personală,

credințele despre noroc și ghinion,

practicile magico-religioase,

percepția asupra medicinei alternative,

atitudinea față de știință, religie și conspirații.

Cercetarea oferă o radiografie a felului în care românii îmbină raționalul cu iraționalul în viața de zi cu zi — de la relații personale la decizii sociale și chiar politice.

Evenimentul de lansare

Prezentarea oficială a studiului va avea loc luni, 20 octombrie 2025, ora 11:00, la Muzeul Țăranului Român, sala Media.

Evenimentul va fi urmat de o dezbatere publică la care vor participa: