Piața formării profesionale ar putea intra în blocaj, avertizează sindicatele din industria alimentară

Potrivit unui comunicat, imposibilitatea de a susține examenele pentru cursurile începute ar fi o altă consecință a acestei decizii.



'Industria alimentară românească, un sector strategic pentru România, se confruntă astăzi cu fluctuații mari de personal, ceea ce generează o criza permanentă de personal calificat. Aducerea de muncitori din țări precum Sri Lanka, Pakistan, Indonezia, Nepal etc nu rezolvă decât parțial criza de personal. Problema rămâne fără rezolvare, muncitorii importați neavând o calificare specifică sectorului alimentar și nici documente care să le ateste nivelul de educație din țara din care provin', se menționează în comunicat.



Astfel, organizațiile reprezentative din sectorul alimentar, organizația patronală Romalimenta și Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară - Sindalimenta, au implementat numeroase proiecte pe fonduri europene în zona de formare profesională, având o experiență de peste 15 de ani.



'Atragem atenția însă că situația de pe piața formării profesionale riscă să intre într-un blocaj al căror efecte va conduce la pierderea unor importante fonduri europene. Acest lucru este cauzat de decizia Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaționale, pe motiv că nu au fost actualizate, inclusiv imposibilitatea de a susține examenele pentru cursurile începute. Organizațiile reprezentative din industria alimentară românească (Romalimenta și Sindalimenta), sector cu impact strategic, nu au fost înștiințate cu privire la această situație și cu toată dorința și importanța finalizării acestui procedeu, actualizarea standardelor nu ar fi fost posibilă din lipsa de fonduri, neputând astfel implica specialiști în aceasta activitate. Precizăm că ne aflăm la jumătatea perioadei de implementare a unor proiecte, iar aceasta decizie conduce la imposibilitatea de a le duce la bun sfârșit. În vederea implementării lor, s-au desfășurat activități pentru majoritatea persoanelor înregistrate în grupul țintă, inclusiv de consiliere și nominalizare a lectorilor, ceea ce ar putea conduce în situația de mai sus, la constatarea unor cheltuieli neeligibile și la neatingerea procentului național privind implementarea, situație în care ne vedem obligați să înștiințăm Comisia Europeană', susțin sindicaliștii.



Potrivit sursei citate, deși a fost solicitată intervenția instituțiilor abilitate, respectiv Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Autorității Naționale a Calificărilor, pentru rezolvarea acestei probleme, 'răspunsurile care să soluționeze problema nu au venit'.



Astfel, având în vedere situația creată, sindicaliștii solicită celor trei instituții prelungirea termenului de arhivare a acestor standarde până la data de 31 decembrie 2026.



'Decizia de arhivare a standardelor la sfârșitul acestui an ar produce un mare dezechilibru pe piața muncii, industria alimentara românească fiind afectată în mod direct. Ne punem întrebarea legitimă cine ar beneficia de această măsură? Se dorește să se importe forță de muncă necalificată, să fie determinați cât mai mulți romani să-și caute de muncă în străinătate, să se distrugă sectoare economice cu caracter strategic și impact social mare? Noi susținem că trebuie să se ia o decizie care să vină în sprijinul calificării angajaților și al companiilor din Romania?', susțin reprezentanții Sindalimenta. AGERPRES