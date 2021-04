Pilotul Titi Aur a fost confirmat cu COVID-19 și este internat la Bârlad

Hepta

Pilotul Titi Aur a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 şi are simptome medii. Acesta este internat la Spitalul suport COVID-19 ''Elena Beldiman'' din Bârlad.

"Oricât de puternic eşti sau crezi că eşti, când se confirmă că eşti infectat cu acest nenorocit de virus, încep sa se schimbe un pic valorile în cap. Nu-ţi mai doreşti milionul de euro ci ai vrea sănătate, începi să accepţi că firmele pot funcţiona şi doar cu colegii tăi, te gândeşti dacă ai stat suficient cu familia. Dar înainte de a se instala panica, se implica ei, "îngerii de la Bârlad". De ce le spun aşa? Nu doar pentru că sunt toţi la fel, albi din cap până-n picioare: medici, asistenţi, personalul de la curăţenie, recepţie, dar sunt de o bunătate extraordinară. Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru că sunt în cei 15% internaţi, dar in spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legătură cu vechiul spital, însă cel mai important este comportamentul personalului: excepţional. Felicit întreaga echipă de la Spitalul "Elena Beldiman" din Bârlad şi sunt sigur că sistemul nostru de sănătate are o mare şansă cu astfel de oameni inimoşi", a scris Titi Aur, pe Facebook.



Pe 28 martie, pilotul avea câteva simptome, fapt care l-au determinat să meargă la spital: senzaţie de oboseală, frisoane şi o tuse ușoară. În urma rezultatului pozitiv, medicii au decis internarea.