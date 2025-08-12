Pîslaru anunță verificări privind achizițiile de microbuze școlare electrice finanțate prin PNRR

Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Dragoș Pîslaru a anunțat: „Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR”.

Ministrul a anunțat că va trimite Corpul de Control cu scopul de a realiza verificări privind modul de achiziție al microbuzelor electrice „Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”.

De asemena, acesta a mai anunțat că în cazul descoperirii de nereguli, ele „vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European”.

„Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a încheiat Dragoș Pîslaru.

(sursa: Mediafax)