Final de epocă la Otopeni: Pista 1, gata de decolare după 31 de ani

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a primit din partea unor mari firme internaționale de inginerie și construcții un număr de 12 oferte de participare la licitația organizată pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Această lucrare de amploare marchează un pas decisiv în modernizarea infrastructurii aviatice din România, fiind cel mai important proiect de investiții din istoria Aeroportului Otopeni. Prin acest proiect, CNAB continuă modernizarea și extinderea capacității de operare a Aeroportului „Henri Coandă”, aliniind infrastructura la cele mai exigente standarde internaționale în domeniul aviației.

Proiectul prevede refacerea integrală și modernizarea Pistei 08R-26L a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, construirea a 5 noi căi de rulare a aeronavelor, modernizarea a două căi de rulare existente, înlocuirea integrală a instalațiilor de balizaj ale pistei și căilor de rulare, modernizarea magistralelor de cabluri subterane care alimentează balizajul, reconfigurarea zonei de siguranță la pistă, relocări ale drumului perimetral etc.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 106 milioane de euro, finanțarea va fi asigurată din fonduri proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București. Durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de maximum 16 luni, iar cea pentru proiectare este de 9 luni.

Ultima modernizare capitală a Pistei nr. 1 a avut loc în urmă cu 31 de ani, în 1994. De atunci, pentru desfășurarea în siguranță a traficului aerian pe Aeroportul „Henri Coandă”, pista a fost reparată în anul 2017, în perioada mandatului anterior al actualului director general CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Participanții la licitație sunt:

1. FCC Construccion SA – participare individuală, cu terț Prointec și subcontractanți Consis Proiect, UTI Construction and Facility Management, SC Bill Construct SRL;

2. Strabag – participare individuală, cu subcontractanți Metrans Engineering, Straco Holding, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA, TIAB, Studio Corona SRL Civil Engineering;

3. PORR Construct – participare individuală, cu subcontractanți Artera Proiect, TIAB, Via Design SRL;

4. Asocierea formată din BOG'ART (lider), Avtomagistrali, Aduro, Bitumina Gmbh Bulgaria EOOD și terții/subcontractanții Dito Solutions, Specialist Smart Group, Magal Security Sisteme, Artera Blue, Drum Concept, Steerforth Consult, Specialist Consulting SRL, Eurocerad International, Mithras Build, Aduro, Oyl Company Holding SRL;

5. Asocierea formată din Leviathan Design și Ubitech Construcții SRL și terții/subcontractanții Lagan Aviation and Infrastructure Limited, Smart Infrastructure Solutions SRL, SC Proiect-Construct Regiunea Transilvania, East Water Drillings, Total Road, Mithras Build, Aerochrom;

6. Asocierea formată din Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS, CBI Construcții, Turism & Investiții și terții/subcontractanții Elektra Invest, SR Green Group, Mega Muhendislik Mușavirlik AȘ;

7. Asocierea formată din Swietelsky Construct, Viarom Construct, Swietelsky Magyarorszag Kft și terții/subcontractanții Electroproiect, Swietelsky AG, Artera Proiect, Via Design SRL, UTI Construction and Facility Management, Bemel AG, Drumserv;

8. Asocierea formată din FAR Foundation, Eurocogen Dâmbovița, Automagistral-Pivden și terții/subcontractanții Real Automatic SRL, Deloitte Tax, Automagistral Pivden SRL, Quadrante Proiectare și Consultanță, Primacons Group SRL, 77 Construction USA Corp;

9. Asocierea formată din Precon Transilvania, Citadina 98, Lemacons, Drum Asfalt și terții/subcontractanții TIAB, Selina, EPC – Consultanță de Mediu, Imobiliare Construcții Montaj, BS Recycling, Artera Proiect, Via Design;

10. Asocierea formată din Concelex, Dimex-2000 Company, Road Soil, X-Way Infrastructure și terții/subcontractanții OPR Asphalt, Via Design SRL, UTI Construction and Facility Management, Artera Proiect;

11. Asocierea formată din Construcții Erbașu, EN Electric Proiect Office și terții/subcontractanții TIAB, Vahostav, Magal Security Sisteme, Erbașu Total Construct, Primacons Group SRL;

12. Asocierea formată din Acvatot, Coni, Gott Strasse și terții/subcontractanții Artera Proiect, Via Design SRL, Profal Industry, TIAB.

(sursa: Mediafax)