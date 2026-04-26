x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   12:20
Poliția a intervenit după ce un bărbat a postat un video cu o armă pe internet
Sursa foto: facebook/Percheziții acasă la un bărbat care s-a filmat cu un pistol amenințând o persoană

Polițiștii din Botoșani au făcut trei percheziții într-o comună din județ după ce un bărbat s-a postat pe o rețea de socializare cu un pistol în timp ce amenință o persoană.

Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au făcut sâmbătă trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare din comuna Varfu Câmpului.

În locuința unui bărbat de 43 de ani au fost găsite mai multe bunuri care interesează cauza, printre care și un pistol, calibrul 6 mm și articole pirotehnice.

Bărbatul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă și adresează amenințări altei persoane.

Arma a fost ridicată în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte și dacă aceasta este în stare de funcționare

Polițiștii continuă cercetările, acestea fiind extinse și pentru deținerea de articole pirotehnice fără drept, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.

(sursa: Mediafax)

×
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri