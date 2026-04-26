Poliția a intervenit după ce un bărbat a postat un video cu o armă pe internet

Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au făcut sâmbătă trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare din comuna Varfu Câmpului.

În locuința unui bărbat de 43 de ani au fost găsite mai multe bunuri care interesează cauza, printre care și un pistol, calibrul 6 mm și articole pirotehnice.

Bărbatul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă și adresează amenințări altei persoane.

Arma a fost ridicată în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte și dacă aceasta este în stare de funcționare

Polițiștii continuă cercetările, acestea fiind extinse și pentru deținerea de articole pirotehnice fără drept, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.

