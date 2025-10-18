Neglijență gravă: Un paznic de vânătoare din Dâmbovița și-a pierdut pistolul de serviciu

Joi, polițiștii din Moreni au fost sesizați că un bărbat în vârstă de 44 de ani, paznic de vânătoare și-a pierdut arma de serviciu și muniția aferentă.

Conform anchetei, bărbatul a părăsit, miercuri dimineață serviciul de pază, având asupra sa arma și muniția. Acesta a observat lipsa acestuia abia seara, începând căutările, cu sprijinul localnicilor.

Vineri, în urma operațiunilor desfășurate de polițiști, s-a aflat că pistolul și muniția fuseseră găsite încă de joi, în jurul orei 15:00, de către doi tineri, de 18 și 28 de ani.

Arma și muniția au fost recuperate de polițiști și urmează să fie supuse unei constatări tehnico-științifice balistice.

Ca urmare a incidentului, a fost deschis un dosar penal pe numele bărbatului, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și a fost sancționat contravențional cu suma de 10.000 lei.

Poliția reamintește că pierderea armelor atrage răspunderea contravențională și anularea dreptului de port armă.

Totodată, orice persoana care găsește o armă sau muniție pierdută sau abandonată este obligată să anunțe cât mai repede autoritățile.



(sursa: Mediafax)