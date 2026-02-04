Cine sunt românii care vor plăti mai puțin pentru apă caldă și căldură

Într-o postare pe Facebook, Primăria Municipiului București explică faptul că bucureștenii plătesc apa caldă și încălzirea strict în funcție de consumul real și de parametrii la care este livrat agentul termic, nu la nivel maxim atunci când serviciile nu sunt furnizate corespunzător.

„Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci – se plătește în consecință! Este posibil acest lucru!”, se arată în postarea făcută de PMB pe Facebook.

Municipalitatea precizează faptul că la subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil și că, în acest sens, se plătește în funcție de temperatura apei.

„În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal”, mai anunță primăria Capitalei.Referitor la întreținerea de la avizierul fiecărui bloc, PMB explică faptul că valoarea acesteia nu reflectă exclusiv costurile pentru încălzire sau apă caldă, ci și alte cheltuieli, printre care apa rece menajeră, serviciile de curățenie, dar și salariile personalului administrativ al asociației de proprietari.

Primăria Capitalei mai precizează că în prezent, sunt înregistrate mici avarii pe rețeaua secundară, la 288 de blocuri. Este livrat agent termic, însă la parametri mai scăzuți.

În ultima perioadă, mai multe sectoare din Capitală se confruntă cu probleme privind furnizarea apei calde și a căldurii. Săptămâna trecută, Compania Municipală Termoenergetica București a venit cu precizări similare cu cele făcute de PMB miercuri. Termoenergetica a menționat că locatarii vor plăti doar pentru energia termică consumată efectiv, iar facturile nu includ perioadele în care încălzirea sau apa caldă nu au fost livrate la parametrii contractuali.

(sursa: Mediafax)