de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   19:20
Poliția în alertă după dispariția a doua adolescente din Lugoj

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării a două adolescente, în vârstă de 13 și 16 ani, dispărute din municipiul Lugoj, județul Timiș.

Sâmbătă, în jurul orei 7:30, polițiștii au fost sesizați de un bărbat, părinte social la o asociație, despre faptul că Denisa-Briana Răducanu (13 ani) și Maria-Luca Merjan (16 ani) „ar fi plecat din cadrul unei fundații care oferă case pentru copii defavorizați și nu s-au mai întors”.

Denisa-Briana are o înălțime de 1,55 metri, păr șaten și ochi căprui. Maria-Luca are semnalmentele 1,60 metri, 60 kg, păr șaten și ochi albaștri.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoanele dispărute este rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie, transmit polițiștii.

(sursa: Mediafax)

