14 polițiști, din care șase cu funcții de conducere cercetați în cazul femeii ucise de soț în Teleorman

''Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști (șase polițiști cu funcții de conducere, dintre care un ofițer și cinci agenți, respectiv opt polițiști cu funcții de execuție, un ofițer și șapte agenți)'', a spus Benone Matei, într-o conferință de presă la sediul IGPR.



El a arătat că verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției de Ordine Publică a evidențiat mai multe disfuncționalități, respectiv nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinului de protecție provizorie de către polițiști, respectiv a ordinului de protecție de către instanță.



În ceea ce privește polițiștii cu funcții de execuție, aceștia nu au respectat toți pașii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit, iar la nivel de management nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz.



De asemenea, tematica violenței domestice nu a fost analizată în ședințele periodice, a mai spus șeful IGPR.



''Cu siguranță aceste concluzii vor fi integrate în materialul de control efectuat de colegii din cadrul IGPR. Aș dori să precizez foarte clar că noi, Poliția Română, am verificat la IPJ Teleorman din punct de vedere administrativ cum au fost derulate activitățile acolo, iar Parchetul General a verificat din punct de vedere al activităților derulate în cadrul dosarelor penale. Cu siguranță vom reuni aceste materiale, vom lucra bineînțeles în continuare cu Parchetul General, tocmai pentru a vedea gradul de vinovăție al celor din Teleorman'', a declarat directorul de cabinet al inspectorului general al IGPR, Georgian Drăgan.



Parchetul General anunță luni că a sesizat Ministerul de Interne, după ce au fost descoperite deficiențe în activitatea polițiștilor care au efectuat ancheta în cazul femeii ucise în Teleorman.



De asemenea, a fost sesizată Inspecția Judiciară în cazul unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în vederea cercetării acestuia pentru ''exercitarea funcției cu gravă neglijență''.



Parchetul General a dat publicității rezultatele controlului dispus pe 10 noiembrie de procurorul general Alex Florența la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman, respectiv evenimentele de dinainte de producerea crimei.



''Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție. În raport de deficiențele constatate în activitatea organelor de poliție, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale. De asemenea, procurorul general al PICCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcției cu gravă neglijență'', informează Parchetul General într-un comunicat de presă.



O femeie de 25 de ani care se afla împreună cu fiul ei de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu a fost ucisă pe 8 noiembrie de fostul soț.



Anterior, pe 26 septembrie, femeia reclamase faptul că fostul soț a a răpit-o și violat-o, agresiunile având loc în condițiile în care exista un ordin de protecție provizoriu emis de Poliție.

