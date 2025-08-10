Trafic infernal în weekend la frontierele României: Aproape 130.000 de oameni au trecut granița

Poliția de Frontieră anunță că sâmbătă, „polițiștii de frontieră de la frontiera externă a țării noastre (granița cu Serbia, R. Moldova și Ucraina, dar și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen) au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) pentru aproximativ 127.460 de persoane, cetățeni români și străini şi peste 24.960 de mijloace de transport care au tranzitat frontiera.”

Dintre aceștia, pe sensul de intrare în România, au fost efectuate formalitățile de intrare în țară pentru 65.589 persoane și 12.263 mijloace de transport.

În ceea ce-i privește pe cetățenii ucraineni, începând cu data de 10.02.2022, până la 09.08.2025, în România au intrat 12.640.085 de persoane.

Începând cu 1 ianuarie 2025, la frontiera internă a României, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontieră. Totuși, polițiștii de frontieră români pot face controale aleatorii pe căile de comunicație de la frontiera internă sau în diverse noduri rutiere, în limita celor 30 de km de la linia de frontieră. Pentru realizarea acestor verificări, polițiștii dispun de terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităților române, dar și la cele din Spațiul Schengen. În ultimele 24 de ore, au fost făcute peste 15.670 de verificări în aplicația eDAC.

În ultimele 24 de ore, poliţiştii de frontieră au constatat 133 de fapte ilegale (69 infracţiuni şi 64 contravenţii). Ca urmare, au fost aplicate amenzi în valoare de 75.420 lei și au fost ridicate în vederea confiscării, bunuri în valoare de aproximativ 469.580 lei.

De asemenea, nu s-a permis intrarea în ţară a 34 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi nu s-a acceptat ieşirea a 20 cetăţeni români din diferite motive legale.

(sursa: Mediafax)