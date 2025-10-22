La cererea FACIAS, polițistul beat care a ucis un student olimpic la Poiana Brașov a fost suspendat din funcție

Expertiza tehnică finalizată abia în septembrie 2025 confirmă responsabilitatea directă a polițistului Vlad Roșca pentru moartea lui Andrei Șerban Ionescu. Raportul criminalistic, întocmit de expertul Dr. Ing. Dragoș Sorin Dima, consemnează că polițistul avea o alcoolemie de 1,70 g/l alcool pur în sânge, circula cu 73 km/h în localitate și a pătruns pe un drum interzis din Poiana Brașov. Raportul notează, de asemenea, că acesta nu a acordat primul ajutor victimelor și nu a apelat serviciul de urgență 112, alegând să contacteze alte persoane în timp ce victima se afla pe carosabil.

De asemenea, expertiza tehnică subliniază că vizibilitatea în zona producerii accidentului era foarte bună, de până la 70–80 de metri, iar condițiile meteo erau favorabile, fără urme de alunecare. Concluzia expertului este categorică: „accidentul putea fi evitat chiar și la viteza de 73 km/h, dacă atenția șoferului ar fi fost concentrată asupra drumului.”

Într-un răspuns oficial transmis către FACIAS de Direcția Control Intern a IGPR, se precizează că situația polițistului Vlad Roșca a fost analizată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, iar față de acesta „au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare”, adică a fost suspendat din funcție până la finalizarea dosarului în care este cercetat penal.

FACIAS a constatat că în ancheta penală privind uciderea lui Andrei Șerban Ionescu, s-au produs abuzuri precum: abateri grave și întârzieri procedurale. Expertiza criminalistică a fost întârziată cu mai multe luni, iar costurile au fost suportate de familia victimei. Totodată, procurorul de caz a formulat cu întârziere cererea de prelungire a arestului preventiv al lui Vlad Roșca, ceea ce a dus la punerea în libertate a polițistului după doar trei luni. În această perioadă, deși era inculpat pentru un accident mortal produs sub influența alcoolului, polițistul a fost lăsat liber, fără să existe o anchetă disciplinară sau o măsură de suspendare până la intervenția FACIAS.

Mai mult, martorii accidentului, cei care au apelat numărul unic 112 imediat după producerea tragediei, NU au fost audiați nici după zece luni. Conform declarațiilor transmise familiei victimei, martorii au semnalat că polițiștii criminaliști ajunși la fața locului au compromis probe esențiale, trecând cu mașina peste urmele de frânare și peste plăcuța de înmatriculare a vehiculului implicat.

FACIAS urmărește soluționarea anchetei penale cu celeritate maximă și sancționarea celui vinovat de moartea lui Andrei Șerban Ionescu. Cei vinovați trebuie să răspundă, iar cei care au încercat să tergiverseze cazul trebuie să suporte consecințele legale ale propriilor fapte.