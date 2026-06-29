Alertă în Marea Neagră: tone de păcură ajung pe plaje și amenință litoralul României

Poluare cu păcură în Bulgaria: există risc pentru litoralul românesc

Litoralul Bulgariei se confruntă cu o criză ecologică majoră chiar în plin sezon estival, după ce cantități semnificative de păcură au fost descoperite pe plaje și în apele Mării Negre. Situația ridică semne de alarmă nu doar pentru turismul bulgăresc, ci și pentru țările vecine, inclusiv România, unde poluarea ar putea ajunge în perioada următoare, potrivit Mediapool.bg.

Potrivit autorităților bulgare, fenomenul nu este unul izolat, iar reziduurile petroliere au fost semnalate în numeroase puncte de-a lungul coastei. Specialiștii avertizează că aceste substanțe pot migra pe distanțe lungi, în funcție de curenții marini și condițiile meteo.

Situație critică în Bulgaria: zeci de zone afectate

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a confirmat că poluarea cu păcură observată în ultimele zile este rezultatul unei contaminări mai vechi, care persistă în mediul marin.

„Petele de gudron găsite pe plaje în ultimele zile sunt rămășițe ale unei poluări vechi cu petrol, care se află în mediul marin de mult timp. Aceste depozite sunt fracțiuni grele reziduale de produse petroliere care au suferit procese naturale. Din cauza schimbării puternice a compoziției, nu se pot determina nici originea, nici vechimea lor. Formațiuni similare se pot deplasa pe distanțe mari. Poluări similare au fost înregistrate și pe coasta de sud a României”, se arată în comunicat.

În doar câteva zile, au fost raportate cel puțin 40 de cazuri de contaminare cu păcură pe litoralul sudic al Mării Negre. Cele mai afectate zone sunt între Sozopol și Sinemoreț, unde turiștii și autoritățile au semnalat prezența petelor de petrol pe nisip și în apă.

De asemenea, poluarea a fost observată anterior și în zona Kamcia, în apropiere de Varna, ceea ce indică o răspândire extinsă a fenomenului.

Risc real pentru litoralul românesc

Deși autoritățile bulgare susțin că nu există dovezi ale unor deversări recente de petrol, riscul ca păcura să ajungă pe litoralul românesc este considerat real.

Agenția pentru Administrație Maritimă monitorizează constant traficul naval și condițiile din Marea Neagră, însă până în prezent nu au fost raportate incidente maritime care să explice situația actuală.

Specialiștii subliniază că astfel de reziduuri petroliere pot rămâne în apă perioade lungi de timp și pot reapărea la suprafață în funcție de curenți, temperatură și furtuni.

Legătura cu incidentul major din 2025

Ultimul incident major de poluare cu păcură în Marea Neagră a avut loc la începutul anului 2025, când două petroliere rusești s-au scufundat în strâmtoarea Kerci, în timpul unei furtuni violente.

Atunci, poluarea s-a extins pe sute de kilometri, iar experții au avertizat încă de la acel moment că efectele ar putea fi resimțite pe termen lung în Bulgaria, România și Turcia.

Situația actuală pare să confirme aceste temeri, demonstrând că impactul unor astfel de accidente poate persista ani la rând și poate reapărea în mod neașteptat.