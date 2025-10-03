Pompierii ISU București-Ilfov au gestionat 36 de intervenții din cauza vântului puternic

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   08:48
În decursul nopții de joi spre vineri, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au intervenit în 36 de situații de urgență, cauzate de vânt. Majoritatea situațiilor au fost cauzate de copaci căzuți.

În București, pompierii au intervenit în 28 de situații, dintre care: 20 pentru copaci căzuți, 3 pentru elemente de construcție desprinse și 5 pentru cabluri electrice afectate. În copacilor căzuți, au fost avariate 23 de autoturisme.

În Ilfov, autoritățile au avut opt intervenții, dintre care: șapte pentru copaci căzuți și una pentru elemente de construcție desprinse, anunță ISU București-Ilfov.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța.

Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-85 km/h.

 

(sursa: Mediafax)

