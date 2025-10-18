Explozia din Rahova. A fost convocat din nou Comitetul pentru Situații de Urgență

Andrei Nistor anunță că a convocat din nou Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, pentru sâmbătă, la ora 18.00. La întâlnire vor participa și locatarii scării unde s-a produs explozia, „pentru a discuta direct cu ei și pentru a le oferi cele mai recente informații”.

Blocul afectat de explozie rămâne sigilat.

„Mai devreme, am fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcții și Primăria Municipiului București, împreună cu o echipă formată din peste 10 experți. Am analizat structura clădirii și posibilele pericole pentru locatari.

Ancheta este în desfășurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoțiți de Poliție, pentru a-și recupera bunuri personale din locuințe”, a precizat Andrei Nistor.

(sursa: Mediafax)