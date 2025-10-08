Premiul Nobel pentru Chimie. Trei cercetători, premiați pentru o nouă formă de structură moleculară

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost acordat unui trio format din japonezul Susumu Kitagawa, britanicul Richard Robson și americanul cu origini iordaniene Omar M. Yaghi.

Ei au primit prestigiosul premiu „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”, adică a unor noi forme moleculare, potrivit Le Figaro.

Anunțul a fost făcut miercuri de Comitetul Nobel.

„Aceste construcții, structuri metal-organice, pot fi utilizate pentru a recolta apa din aerul deșertului, a capta dioxidul de carbon, a stoca gaze toxice sau a cataliza reacții chimice”, a explicat juriul într-un comunicat.

(sursa: Mediafax)