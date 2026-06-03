Presa germană: Contractul de 5,7 miliarde de euro din România semnat cu Rheinmetall

Potrivit presei germane, contractul include vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și nave militare. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să fie finalizate până în 2030. Die Zeit scrie că Rheinmetall consideră acordul din România drept cel mai important pachet de comenzi externe din istoria recentă a grupului. Publicația menționează că România va achiziționa aproape 300 de vehicule de luptă, sisteme de apărare aeriană, muniție și patru nave militare.Totodată, grupul german intenționează să investească sute de milioane de euro în România. Compania vrea să își extindă capacitățile locale de producție și să transfere tehnologie către partenerii români. Die Zeit notează că proiectul ar putea genera mii de locuri de muncă și ar putea implica peste 200 de subcontractori.

Bild pune contractul în contextul schimbărilor din domeniul securității europene. Publicația arată că numeroase state europene investesc masiv în apărare după invazia Rusiei în Ucraina. În acest context, cererea pentru muniție, sisteme antiaeriene și vehicule blindate a crescut semnificativ. Bild amintește că România a comandat vehicule Lynx, sisteme de apărare aeriană, muniție și nave militare. Publicația citează și declarațiile directorului general al Rheinmetall, Armin Papperger. Acesta a descris acordul drept un succes major pentru companie și un pas important pentru consolidarea securității europene.

Der Spiegel analizează acordul prin prisma situației de securitate din regiune. Publicația amintește războiul din Ucraina și dezbaterile privind viitorul rol al Statelor Unite în apărarea Europei. Revista evidențiază faptul că o parte importantă a producției va fi realizată în România. Rheinmetall intenționează să investească sute de milioane de euro și să dezvolte capacități industriale locale.Der Spiegel citează declarații ale șefului Cancelariei premierului român, Mihai Jurca. Acesta a afirmat că mai mult de jumătate din producție va fi realizată în România sau în colaborare cu firme românești.

Publicația de specialitate ES&T oferă detalii despre finanțarea și structura contractelor. Potrivit sursei, România a solicitat finanțări în valoare de 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE. Doar Polonia a cerut o sumă mai mare. ES&T arată că aproximativ 9,5 miliarde de euro sunt destinate modernizării armatei și infrastructurii militare.Publicația precizează că elementul central al acordului este achiziția a 298 de vehicule de luptă Lynx KF41. Valoarea contractului este estimată la circa 3,3 miliarde de euro. Vehiculele vor fi produse prin Rheinmetall Automecanica, companie creată împreună cu producătorul român Automecanica Mediaș.

ES&T relatează că România va achiziționa șapte sisteme Skynex pentru combaterea dronelor, rachetelor și proiectilelor de artilerie. Pachetul mai include două sisteme mobile Skyranger 35 și două sisteme Millennium pentru protecția trupelor, infrastructurii și navelor. Valoarea componentei de apărare antiaeriană este estimată la aproape 982 de milioane de euro. Separat, România va cumpăra peste 400.000 de proiectile programabile de tip AHEAD. Contractul pentru muniție este evaluat la aproximativ 450 de milioane de euro. Publicația mai menționează achiziția a două nave maritime de patrulare și a două ambarcațiuni de salvare pentru submarine. Valoarea acestui contract este de aproximativ 920 de milioane de euro.

Un element comun remarcat de presa germană este rolul industriei românești în derularea proiectului. Mai multe publicații notează că o parte semnificativă a producției și a valorii adăugate va rămâne în România. În paralel, Rheinmetall intenționează să transfere tehnologie și să extindă colaborarea cu firme locale. Presa germană prezintă acordul atât ca pe un program de înzestrare militară, cât și ca pe o oportunitate de dezvoltare pentru industria de apărare din România.

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(sursa: Mediafax)