Preţul cafelei arabica a atins un nou record pe fondul disputelor dintre SUA şi Columbia

Luni la prânz, la bursa ICE, cotaţiile futures la cafeaua arabica erau în creştere cu 0,8%, până la 3,50 dolari per livră, după ce anterior a fost atins un maxim istoric de 3,56 dolari per livră. Este vorba de un nou preţ record, după precedentul record de 3,48 dolari stabilit la începutul lunii decembrie 2024, când cotaţiile au fost influenţate de îngrijorările cu privire la aprovizionarea mondială în contextul previziunilor referitoare la recolta din 2025 a Braziliei.



SUA importă aproximativ 30% din necesarul său de cafea din Columbia, alături de alte produse alimentare precum banane şi avocado, estimează analiştii băncii JPMorgan. Per total, în 2023 SUA au importat din Columbia produse în valoare de 16,1 miliarde de dolari, arată datele oficiale.



Preşedintele Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale de 25% pentru toate produsele columbiene care intră în Statele Unite, ca represalii la decizia Guvernului columbian de a refuza aterizarea unor avioane militare americane ce transportau migranţi expulzaţi. Ulterior, Trump a schimbat direcţia, şi duminică seara a suspendat impunerea de sancţiuni împotriva Columbiei, Casa Albă declarând că Bogota a acceptat condiţiile sale pentru repatrierea imigranţilor columbieni expulzaţi de Statele Unite.



Cu toate acestea, Casa Albă a subliniat că tarifele vor fi "păstrate în rezervă, în situaţia în care Columbia nu îşi va onora angajamentele".



Acţiunile pe partea de tarife care să vizeze în mod direct Columbia oferă un context important pentru pieţele de materii prime, pe fondul unor ameninţări mai ample vizând majorarea tarifelor pentru produsele din Canada, Mexic şi China, începând de la 1 februarie, susţin analiştii băncii JPMorgan. "Potenţialele tarife asupra importurilor din aceste ţări ar putea avea un impact mult mai mare asupra preţurilor la nivel general şi asupra diferenţialului de preţuri pentru SUA în mod concret", susţin analiştii JPM.

AGERPRES