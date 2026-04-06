Avertisment de la Consiliul Concurenței: Majorările de prețuri anunțate în avans pot atrage amenzi uriașe

Consiliul Concurenţei atrage atenţia, printr-un comunicat remis luni presei, că fiecare companie trebuie să îşi stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preţ ce ar trebui practicat pot intra sub incidenţa prevederilor Legii Concurenţei.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea de concurență atrage atenţia și asupra faptului că o asociaţie poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurenţă atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influenţează

comportamentul companiilor, afectând concurenţa dintre ele.

Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislaţia concurenţei și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu.

Reprezentanții Consiliului Concurenței recomandă consumatorilor să folosească aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de principalii retaileri.

