Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări

"Cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus, prin Legea 60 erau obligaţi să respecte, nu vor mai primi aprobare ca să facă manifestări chiar de Ziua Naţională. Pentru că e păcat (...) să auzim de la o minoritate, care eu cred că ar trebui să îi fie ruşine pentru că de Ziua Naţională are astfel de manifestări. Respect democraţia, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decenţă, pentru că astfel niciodată nu vom avea o societate sănătoasă", a spus primarul din Alba Iulia.



Gabriel Pleşa s-a declarat convins că cei care au provocat incidentele din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii şi au huiduit în momentul în care premierul Ilie Bolojan a sosit la Alba Iulia "nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că Alba Iulia întotdeauna a făcut Ziua Naţională cu decenţă, cu unitate, cu empatie faţă de ceilalţi".



În ceea ce priveşte "Marşul unirii" organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor, primarul a spus că acesta s-a desfăşurat fără incidente.



"Marşul unionist nu a avut incidente şi mă bucur că liderii s-au înţeles şi s-au comportat civilizat şi normal", a afirmat Gabriel Pleşa.



Călin Georgescu, fost candidat la Preşedinţie, a fost aşteptat, luni, la Alba Iulia, de peste o mie de persoane cu steaguri sau banderole tricolore, dar şi cu portrete ale lui Georgescu şi soţiei acestuia, manifestare marcată de incidente, când unii dintre susţinători au forţat intrarea în Catedrala Reîntregirii.



Susţinătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii şi au rupt cordonul de siguranţă, forţând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde fostul candidat la prezidenţiale a fost întâmpinat de câteva femei şi copii, veniţi din alte zone ale ţării, cu buchete de flori.



Iniţial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de la Alba Iulia pentru Călin Georgescu, ar fi urmat să intre în Catedrala Reîntregirii doar fostul candidat, însoţit de câteva persoane. Însă, la intrarea în curtea Ansamblului Catedralei Reîntregirii, susţinătorii lui Georgescu au forţat cordonul de jandarmi, intrând în număr mare în lăcaşul de cult, unde, unii dintre ei, au scandat "Călin Georgescu este preşedinte!", "Călin, te iubim!".



Cel care a solicitat autorizaţie pentru adunarea convocată pentru Călin Georgescu a fost Gelu Vişan, după cum au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Primăriei Alba Iulia.



La "Marşul Unirii", un eveniment care are loc de mai mulţi ani de Ziua Naţională a României la Alba Iulia, au participat câteva mii de persoane.



Călin Georgescu şi George Simion nu s-au întâlnit de Ziua Naţională la Alba Iulia.

