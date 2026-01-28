Primăria Capitalei urmează să declanşeze patru proceduri succesive de atribuire pentru 1.000 de autorizaţii taxi

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.



Anunţul privind declanşarea fiecărei proceduri de atribuire se va pubica pe site-ul PMB.



Anunţul privind declanşarea primei proceduri de atribuire se va publica în termen de maxim zece zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii.



Conform referatului de aprobare, autorizaţiile taxi rămase neatribuite la finalul fiecărei proceduri se vor raporta la începutul procedurii următoare.



Potrivit raportului de specialitate, printre criteriile de departajare se numără: vechimea autovehiculului, clasificarea conform normelor de poluare euro, volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie de aer condiţionat, vechimea de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport, existenţa airbag-urilor, efortul investiţional (deţinerea autovehiculului în proprietate sau prin contract de leasing), posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minim 8 ore pe zi lucrătoare, dotări suplimentare ale autovehiculului.



"Considerăm că prin stabilirea unui număr concret de proceduri de atribuire succesive, într-o perioadă de timp determinată, la intervale prestabilite, se poate eficientiza procesul de atribuire, cu respectarea termenelor administrative şi parcurgerea tuturor etapelor legale privind atribuirea autorizaţiilor disponibile, putând constitui, de asemenea, un factor important pentru transportatorii autorizaţi interesaţi în planificarea achiziţionării autoturismelor necesare desfăşurării activităţii de taxi, respectiv pentru îndeplinirea formalităţilor legale obligatorii participării în cadrul procedurii de atribuire", se explică în raport.

AGERPRES