Distracția românilor costă bani grei primăriile locale. Sume record pentru decorurile de sărbători, deşi nu au apă potabilă

de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   11:40
Deși traversăm o perioadă de austeritate economică, multe administrații locale cheltuiesc sume uriașe pentru iluminatul festiv și decorurile de sarbatori. Localnicii spun totuşi că vor să păstreze tradiția, chiar dacă banii ar fi fost folositori şi pentru alte investiţii.

Valea Doftanei: comună mică, dar cu ambiții mari, de Crăciun

Comuna Valea Doftanei, Prahova. În ajunul Crăciunului trecut, locuitorii îl așteptau pe Moș Crăciun. Totul a avut loc în vecinătatea primăriei, unde este organizat în fiecare an şi Târgul de Crăciun,. 

Bucuria din glasul copiilor este incomparabilă cu prețul plătit de autoritățile locale pentru decorul festiv. În 2024 primăria a închiriat ornamente de sărbătoare în valoare de aproape 155.000 de lei. Anul acesta, în plină austeritate, suma plătită pentru iluminatul festiv ajunge la aproximativ 174.000 de lei, scrie observatornews.ro

"Este o investiţie a localităţii pe care o facem an de an care împărţit pe numărul de locuitori rezultă un 29,11 lei pe cap de locuitor. O cheltuială este evident, dar o cheltuială pe care ne-o asumăm", a adăugat primarul.

"Lasă să facă pentru comună că e destul de bine să facă, e frumos, chiar împodobeşte frumos", a povestit o localnică din Valea Doftanei.

Ce spun locuitorii despre cheltuială

"Dacă le pune pe alea de anul trecut de nu dau foarte mulţi bani e frumos şi cu iluminatul ăsta, că bugetul e mic. Pe de-o parte e frumos că sunt sărbătorile", a spus o altă persoană.

