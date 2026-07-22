Valul de căldură din iunie a provocat pierderi de circa 2 miliarde de euro în agricultura europeană

Specialiștii avertizează că diminuarea producției ar putea pune presiune asupra prețurilor alimentelor și ar putea crește dependența Europei de importuri, relatează The Guardian. Europa se pregătește pentru cea mai slabă recoltă de cereale din 2018 încoace, după ce temperaturile extreme și seceta din prima parte a verii au afectat culturile în mai multe state.

Potrivit unei analize realizate de think tank-ul Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), pe baza estimărilor publicate de organizația europeană Coceral, producția totală de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit va fi cu aproximativ nouă milioane de tone mai mică decât se estima înaintea valului de căldură din iunie.

Reducerea este echivalentă cu pierderea unei cantități de cereale mai mari decât producția anuală combinată estimată a Austriei, Irlandei și Țărilor de Jos. Organizația Coceral atribuie declinul recoltelor temperaturilor foarte ridicate înregistrate în iunie, cea mai călduroasă lună iunie consemnată vreodată în Europa Occidentală.

Porumbul a fost afectat în perioada de polenizare, una dintre cele mai importante etape pentru formarea producției, în timp ce grâul a traversat faza de umplere a bobului într-un context de deficit sever de apă, ceea ce a redus randamentele.

Pe baza prețurilor actuale ale cerealelor, ECIU estimează că valoarea producției pierdute se ridică la aproximativ două miliarde de euro. Evaluarea nu include însă alte efecte ale caniculei, precum pierderile din sectorul legumelor, fructelor sau zootehniei.

Cele mai importante pierderi sunt estimate în Franța, unde producția de porumb ar urma să fie mai mică cu aproximativ 3,4 milioane de tone, iar valoarea cerealelor pierdute este evaluată la aproape 900 de milioane de euro. Ungaria și Spania completează lista statelor cele mai afectate, cu reduceri estimate ale producției de aproximativ 2,4 milioane, respectiv 1,4 milioane de tone.

Fermierii din mai multe regiuni europene spun că adaptarea exploatațiilor agricole la schimbările climatice nu a fost suficientă în fața temperaturilor extreme din această vară. În unele zone din Franța, agricultorii estimează că producția unor culturi, inclusiv soia, ar putea scădea cu până la 70%.

Și în Regatul Unit, agricultorii raportează efectele unei primăveri secetoase și ale valului de căldură din iunie, în special în estul și sud-estul Angliei. În unele cazuri, recoltarea culturilor a început mai devreme decât de obicei din cauza uscării accelerate a plantelor.

Deși analiza nu indică România printre statele cu cele mai mari pierderi, reducerea producției europene ar putea avea efecte și asupra pieței interne. România este unul dintre principalii producători și exportatori de cereale din Uniunea Europeană, iar evoluția recoltelor și a prețurilor pe piața europeană influențează atât veniturile fermierilor români, cât și costurile unor produse alimentare.

Specialiștii avertizează că deficitul de cereale din Europa ar putea determina o creștere a importurilor și ar putea susține majorarea cotațiilor internaționale, în contextul în care și alte regiuni agricole importante, inclusiv sudul și vestul Statelor Unite, se confruntă cu episoade severe de secetă care afectează producția agricolă.

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(sursa: Mediafax)