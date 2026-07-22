România riscă o criză a carburanților. Livrările de petrol din Kazahstan au fost oprite, iar prețurile la pompă ar putea exploda

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că situația poate evolua rapid într-o criză a carburanților dacă autoritățile nu identifică surse alternative de aprovizionare și nu iau măsuri pentru protejarea stocurilor strategice.

De ce este atât de important petrolul din Kazahstan pentru România

Potrivit datelor din piață, România își acoperă aproximativ 77% din necesarul de țiței prin importuri, iar aproape 63% dintre acestea provin din Kazahstan. În practică, acest lucru înseamnă că aproximativ jumătate din petrolul procesat în rafinăriile românești are origine kazahă.

Petrolul ajunge în Europa prin sistemul CPC, o conductă de aproximativ 1.500 de kilometri care leagă zăcămintele din vestul Kazahstanului de terminalul maritim de la Novorossiisk, în Rusia. De acolo, țițeiul este încărcat pe petroliere și transportat către clienții din întreaga lume.

Kazahstanul exportă aproximativ 80% din producția sa de petrol prin această infrastructură, iar în 2024 prin conductă au fost transportate aproximativ 63 de milioane de tone de țiței, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan.

Deși terminalul se află pe teritoriul Rusiei, petrolul este certificat ca fiind de origine kazahă, motiv pentru care nu intră sub incidența sancțiunilor occidentale impuse Moscovei după invazia Ucrainei.

Citește și Adevărul despre banii statului. Marile companii care susțin bugetul României și avertismentul lansat de Adrian Negrescu

Atacurile din Marea Neagră au blocat livrările de țiței

Potrivit informațiilor citate de Bloomberg, oprirea livrărilor nu reprezintă o decizie voluntară a autorităților din Kazahstan. Terminalul CPC a încetat să mai primească petrol după o serie de atacuri repetate asupra petrolierelor din zona Mării Negre, situație care afectează una dintre cele mai importante rute de export energetic din regiune.

În aceste condiții, rafinăriile care depind de petrolul kazah pot întâmpina dificultăți de aprovizionare dacă întreruperea se prelungește.

Petromidia, controlată de compania petrolieră națională din Kazahstan, utilizează aproape exclusiv țiței kazah, transportat prin portul Midia. În același timp, rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom procesează și ea petrol provenit din Kazahstan, completând necesarul din alte surse care ajung prin Portul Constanța.

Adrian Negrescu: „Riscăm să avem penurie de carburanți”

Analistul economic Adrian Negrescu afirmă că scenariul actual era unul anticipat încă din urmă cu câteva luni și consideră că România este vulnerabilă din cauza dependenței ridicate de un singur furnizor.

„Piața românească a combustibililor intră într-o perioadă de criză fără precedent, după ce, începând de ieri, livrările de țiței prin sistemul Consorțiului Conductei Caspice către terminalul de la Novorossiisk au fost întrerupte. Efectele le vom simți direct la pompă. Ceea ce anticipam încă de acum câteva luni, că dacă kazahii opresc livrările riscăm să avem penurie de carburanți, riscă să devină realitate!”, a scris analistul Adrian Negrescu.

Acesta susține că România nu și-a diversificat suficient sursele de aprovizionare, iar dependența de petrolul kazah reprezintă un risc major în actualul context geopolitic.

„Avertizam asupra acestui scenariu încă de acum câteva luni, când politicienii ne spuneau să stăm liniștiți, că noi avem surse sigure de aprovizionare. Iată că realitatea bate filmul declarațiilor super-optimiste ale fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan.”, a transmis analistul Adrian Negrescu.

Citește și Topul țărilor cu facturi uriașe: Cine plătește cel mai mult pe energie și ce loc ocupă România

Avertisment privind prețurile la pompă și riscul unei crize energetice

În analiza sa, Adrian Negrescu atrage atenția că problemele nu se limitează doar la eventuale scumpiri ale benzinei și motorinei, ci pot afecta întregul lanț de aprovizionare.

„Spuneam, atunci, că fără să ne diversificăm sursele de aprovizionare și să ne securizăm relația cu Kazahstan, este posibil să fim victimele de serviciu pe scena intereselor majore din piața petrolului. Avertizam, atunci, că kazahii sunt tot mai tentați să își schimbe strategia de export, având în vedere prețurile tot mai mari oferite de țările asiatice, în special de China.”, a explicat analistul Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, dacă blocajele vor continua, autoritățile ar trebui să trateze situația drept o prioritate națională.

„Dacă autoritățile de la București nu vor lua urgent măsuri, riscăm să ne trezim cu o criză a carburanților cum n-am mai avut până acum. Parlamentul ar trebui să pună pe prima pagină a deciziilor din sesiunea extraordinară problema carburanților și să decidă declararea stării de urgență energetice.”, a afirmat analistul Adrian Negrescu.

Motorina, punctul vulnerabil al pieței românești

Analistul subliniază că cea mai mare vulnerabilitate este reprezentată de motorină, segment în care România continuă să depindă masiv de importuri.

„În scenariul în care problemele cu kazahii vor continua pe o perioadă mai lungă de timp, nu este exclus să ajungem la restricționarea consumului dacă nu vom găsi surse alternative de petrol și mai ales de motorină, acolo unde importăm 80% din necesar. În plus, este esențial ca statul să controleze strict exporturile și să se asigure că stocurile de carburanți există cu adevărat.”, a avertizat analistul Adrian Negrescu.

Evoluția situației din zona Mării Negre și reluarea livrărilor prin sistemul CPC vor fi decisive pentru stabilitatea pieței românești a carburanților. În cazul în care întreruperea se prelungește, România ar putea fi nevoită să își majoreze importurile din alte state producătoare, precum Azerbaidjan, Norvegia sau Libia, însă o astfel de reconfigurare logistică necesită timp și costuri suplimentare, factori care s-ar putea reflecta în prețurile plătite de consumatori la pompă.