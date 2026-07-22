Coadă la ANAF pentru hainele Biancăi Drăgușanu: geaca cu urme de fond de ten, cea mai căutată piesă din licitație

De la bijuterii, mașini și locuințe, până la trenuri și vagoane de la CFR Marfă, oferta ANAF s-a diversificat considerabil, însă interesul publicului rămâne concentrat pe două categorii: terenurile, cele mai căutate produse de pe platformă, și garderoba vedetei, care a transformat licitația electronică într-un subiect de larg interes.

Coadă la ANAF pentru proba hainelor

Lotul de haine al Biancăi Drăgușanu a fost publicat pe 15 iulie pe platforma de licitații online a Fiscului și a atras rapid atenția publicului. Corespondentul Știrilor Pro TV a explicat contextul confiscării: „Aceste haine au fost aduse de Bianca Drăgușanu din Turcia și vândute pe platformele de socializare, fără a avea documente de proveniență, însă. Polițiștii le-au confiscat, iar inspectorii ANAF le-au preluat pentru a fi valorificate pe platforma e-Licitații. Cel mai scump produs este o haină de blană, care costă 5.900 de lei, iar cele mai ieftine sunt perechile de colanți, care costă 30 de lei. În total au fost confiscate 773 de produse, cu valoare totală de peste 63.000.”

Reprezentanții ANAF au confirmat că interesul depășește cu mult media obișnuită a licitațiilor: numeroase femei s-au programat deja pentru a viziona și a proba personal hainele, iar în prima zi de expunere s-au format cozi la sediile unde produsele pot fi văzute fizic înainte de licitare.

Reacția Biancăi Drăgușanu

Contactată în legătură cu situația, Bianca Drăgușanu a susținut că firma de la care au fost confiscate hainele nu era înregistrată pe numele ei, ci a fost folosită doar pentru imaginea produselor. Vedeta neagă astfel orice implicare directă în administrarea societății vizate în dosarul de evaziune fiscală.

Firma în cauză, Bella Farfallina SRL, este vizată într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu trei ani, în urma unor percheziții făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei. Anchetatorii susțin că administratorii societății ar fi omis să înregistreze în contabilitate și să declare organelor fiscale venituri de peste 2,4 milioane de lei, obținute între 2017 și 2023 din comercializarea unor haine de lux aduse din Turcia fără documente justificative. Potrivit anchetei, etichetele originale ale unor produse ar fi fost înlocuite cu altele, care imitau branduri cunoscute. Firma a fost sancționată suplimentar cu o amendă de 10.000 de lei.

Chiar și geaca purtată în fotografii, scoasă la vânzare

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a explicat pentru Libertatea modul în care sunt evaluate și descrise obiectele înainte de licitare, inclusiv piesele purtate vizibil de vedetă: „Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”.

Lista bunurilor scoase la vânzare cuprinde 243 de colanți, 86 de bluze, 305 bustiere, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană. Valoarea totală estimată a lotului este de aproximativ 63.795 de lei.

Platforma e-Licitații, în plină extindere

Dincolo de cazul Biancăi Drăgușanu, platforma e-Licitații a devenit principalul canal prin care ANAF valorifică bunurile confiscate sau executate silit. De la lansare, aceasta a adus aproape 25 de milioane de lei la buget, iar multe dintre loturi s-au vândut cu un preț final cu până la 18% mai mare decât cel de pornire, semn al interesului ridicat al cumpărătorilor.

Cele mai căutate produse rămân terenurile, însă oferta actuală a platformei este una extrem de variată și cuprinde utilaje, electrocasnice, băuturi alcoolice, bijuterii, autoturisme și locuințe. Cea mai recentă extindere a listei este reprezentată de bunuri feroviare: locomotive și vagoane aparținând CFR Marfă au fost introduse recent spre valorificare, alături de miile de alte produse deja listate.