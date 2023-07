Producţia de hidrocarburi a Romgaz a scăzut cu peste 5% în primul semestru din 2023

În primele şase luni din 2023, au fost extrase 2,383 miliarde bep de gaze naturale, brut (minus 5,24%), producţia de condensat fiind de 10.940 tone (plus 3,04% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2022).



Cantitatea de gaze naturale din producţia internă valorificată s-a ridicat, în primul semestru al acestui an, la aproape 2,35 miliarde mc (minus 5,32%).



Din depozitele de înmagazinare s-au extras 1,157 miliarde mc de gaze (plus 6,16%) şi s-au injectat 859,7 milioane mc (plus 10,08%).



În privința producţiei de energie electrică, aceasta s-a ridicat la 497,6 GWh, fiind cu 8,64% mai mică faţă de cea din primele şase luni ale anului trecut.



SNGN Romgaz are o vastă experienţă în domeniul explorării şi producţiei de gaze naturale, devenind unul dintre cei mai mari producători şi principal furnizor de gaze naturale din România.



Acţionarul majoritar al companiei este Statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70,0071%. Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de Romgaz sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.A