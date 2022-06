Proiect PNL: Vouchere pentru copiii din învăţământul primar pentru control oftalmologic şi achiziţionarea de ochelari

Potrivit proiectului, "statul finanţează, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), de la Bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea voucherelor pentru control oftalmologie pentru elevii din învăţământul primar, printr-un tichet în valoare de 0,4 ISR, anual/copil".



"Tichetul are scop exclusiv pentru efectuarea controlului oftalmologic şi achiziţionarea de ochelari de vedere pe bază de reţetă, este netransferabil altor beneficiari, iar şcolile sunt cele care decontează serviciul. Părintele/reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală. Valoarea tichetului va fi actualizată şi indexată anual, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei. Bonurile de valoare se acordă elevilor, care au calitate de asigurat conform legii, prin decontarea sumelor aferente din Bugetul asigurărilor sociale de stat", prevede proiectul.



În vederea asigurării bugetului necesar bonurilor de valoare, vor fi accesate şi surse de finanţare externe, fără a se limita la programe europene de finanţare nerambursabilă.



"Bonurile pentru control oftalmologic şi achiziţionare de ochelari de vedere sunt bonuri de valoare acordate anual elevilor din învăţământul primar, pentru achitarea contravalorii următoarelor bunuri şi servicii oftalmologice: a) control oftalmologie periodic sau la nevoie; b) achitarea contravalorii ochelarilor de vedere; c) intervenţii medicale sau tratamente oftalmologice", mai prevede actul normativ.



Bonurile vor fi utilizate de titulari pentru achiziţii de la orice operator economic de bunuri sau servicii din domeniu. Ele sunt valabile 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.



În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii, elaborează Programul naţional de acordare al bonurilor de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere pentru elevi din învăţământul primar şi asigură buna implementare a acestuia, începând cu anul calendaristic următor.



Instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene pot elabora şi implementa, după intrarea în vigoare a prezentei legi, în baza unei hotărâri de consiliu local sau consiliu judeţean, în concomitent cu Programul naţional, un Program local sau judeţean de acordare al bonurilor de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere destinate elevilor din învăţământul primar, pentru elevii din raza de competenţă a unităţii administrativ teritoriale, mai prevede proiectul.



"Prin prezenta iniţiativă legislativă încercăm, pe de o parte, să educăm copiii să meargă regulat la un control medical şi, pe de altă parte, să oferim acces nediscriminatoriu al elevilor la control de specialitate şi la achiziţia de ochelari sau alte dispozitive necesare. Propunem ca valoarea voucherelor pentru controlul oftalmologic să fie în jur de 200 de lei pe an, pentru fiecare copil. Părinţii sau aparţinătorii legali să opteze la şcoală pentru a putea beneficia de aceste bonuri valorice, iar finanţarea să vină integral de la bugetul de stat", a precizat, în expunerea de motive, deputatul PNL Christine Thellemann, iniţiator al proiectului.



Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului. Camera Deputaţilor este for decizional.