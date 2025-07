Campanie de promovare turistică a României pe cele mai mari ecrane din Doha

Campania beneficiază de expunere gratuită, oferită de Dooha Media – prima companie de media digitală integrată din Doha, specializată în publicitate outdoor și în centre comerciale. Parteneriatul a fost încheiat în urma întâlnirilor și discuțiilor purtate de reprezentanții MEDAT și cei ai companiei din Qatar, cu ocazia participării la târgurile internaționale de turism din prima parte a acestui an. Inițiativa marchează, astfel, un pas concret în direcția consolidării prezenței României pe piețele turistice din zona Golfului.

„Qatarul se află într-un moment de expansiune economică accelerată, cu o prezență semnificativă a companiilor multinaționale și un accent tot mai puternic pe industriile creative, inovative și de tehnologie. Într-un astfel de context, o campanie de promovare a României, desfășurată în spații de maximă vizibilitate, devine o oportunitate pentru turismul românesc de incoming. Am identificat această posibilitate la FITUR Madrid, într-o întâlnire directă cu echipa Dooha Media, și am reușit să negociem o expunere gratuită, timp de o săptămână, pe unele dintre cele mai atractive suporturi media din Doha. Prin această acțiune, țintim atât publicul local, cât și numeroasa comunitate de expați are lucrează și locuiesc în Qatar – oameni activi, interesați de călătorii, mai ales în condițiile în care există zboruri directe între București și Doha”, a declarat Marian Văduva, consilier al Serviciului Marketing și Reprezentare – Direcția Generală Turism din cadrul MEDAT.

Clipurile video de promovare a României, realizate de Charlie Ottley și deținute din punct de vedere al drepturilor patrimoniale de autor de către MEDAT, vor fi difuzate în două formate: pe durata weekendului, pe ecranele curbate exterioare ale Tawar Mall – unul dintre cele mai mari și moderne centre comerciale din Qatar, situat strategic pe traseele principale de tranzit și business –, iar timp de o săptămână, pe ecranul ICONO, amplasat într-una dintre cele mai circulate intersecții din Doha.

Campania urmărește atingerea unor obiective cheie, printre care creșterea vizibilității internaționale a României ca destinație turistică; stimularea interesului turiștilor din regiunea Golfului; generarea de noi oportunități de colaborare între actorii din turismul românesc și agenții internaționale, în special din zona arabă.

România nu a mai fost prezentă cu un stand național la manifestări expoziționale din regiunea Golfului din anul 2019, ceea ce face cu atât mai relevantă această acțiune de relansare a interesului regional pentru destinațiile românești.