Protest general al sindicatelor din Educație miercuri la Cotroceni

Toate federațiile sindicale din Educație, din învățământul preuniversitar și universitar, vor protesta miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, acuzând lipsa medierii promise de președinte între Guvern și sindicate și nemulțumiri legate de politicile bugetare și măsurile de austeritate din sistem.

Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor, pentru publicația EduPedu. Acesta susține că șeful statului nu și-a respectat angajamentul de a convoca o nouă întâlnire și de a media conflictul.

„Președintele a stabilit la prima întâlnire că o să ne revedem la două luni, cu datele pe masă, și că își va exercita rolul de mediere între Guvern și sindicate. Au trecut aproape patru luni și nu a mediat nimic”, a declarat Nistor pentru Edupedu.ro.

La protest vor participa toate cele trei federații sindicale reprezentative din educație — Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicală „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater”, care reprezintă cadrele didactice din universitar.

Vor participa și organizații studențești.

Sindicaliștii reclamă neabrogarea măsurilor din „Legea Bolojan”, incertitudinile privind proiecția bugetară pentru 2026, măsurile recente de austeritate, reducerea sumelor acordate cadrelor didactice cu titlu de doctor de la 950 de lei la 500.

Liderul sindical a criticat și lipsa unei conduceri ferme la nivel ministerial.

„În momentul de față nu avem un ministru care să se bată pentru învățământ și pentru alocările bugetare pentru educație în 2026.

Ne interesează un ministru care să fie o autoritate profesională și morală, care să empatizeze cu elevii, studenții și cadrele didactice, nu unul definit de apartenența politică”, a declarat Nistor.

Sindicatele reclamă că președintele Nicușor Dan nu și-a respectat promisiunea de a organiza o nouă întâlnire în noiembrie 2025, la cel mult două luni după debutul anului școlar marcat de măsurile de austeritate introduse de Guvernul Bolojan.

Pe 8 septembrie 2025, în prima zi de școală, peste 20.000 de profesori au mărșăluit de la Guvern la Palatul Cotroceni.

După discuția cu reprezentanții cadrelor didactice, președintele a propus o nouă întâlnire „în cel mult două luni”, care ar fi trebuit să aibă loc până pe 8 noiembrie.

Pe 12 noiembrie 2025, într-o conferință de presă la Cotroceni, șeful statului a recunoscut întârzierea:

„Aveți dreptate, am zis două luni, au trecut două luni, n-am făcut ce am zis că voi face”.

El anunța atunci numirea unui consilier prezidențial pentru Educație, care urma să colecteze date de la sindicate și minister pentru o discuție „cu datele pe masă” privind situația sistemului.

Protestul de miercuri este văzut de liderii sindicali drept un semnal public adresat președintelui pentru a-și respecta rolul constituțional de mediator și pentru a facilita dialogul între Guvern și reprezentanții angajaților din educație, într-un context tensionat marcat de restricții bugetare și nemulțumiri profesionale.

Acțiunea vine pe fondul unei mobilizări tot mai mari în sistemul educațional, unde sindicatele avertizează că lipsa dialogului real și a soluțiilor financiare sustenabile riscă să agraveze criza din învățământ.

(sursa: Mediafax)