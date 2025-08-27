Protest al sindicaliștilor de la Cartel Alfa. Profesorii nu exclud intrarea în grevă la începutul anului școlar

Liderul Cartel Alfa Brașov, Fănică Gabor, a precizat pentru AGERPRES, că sindicaliștii au depus la Instituția prefectului o listă cu revendicări, ei cerând un salariu minim decent, pensii echitabile pentru toți cetățenii, ''nu discreționare, pentru unii mari, pentru alții mici'', dar și respectarea legislației române privind încheierea contractelor de muncă, ''pentru că guvernanții intră cu picioarele în relațiile dintre angajator și angajat''.



''Guvernanții au decis să ia bani de la noi, de la cetățeni, fără să țină cont că și ei sunt cetățeni ai României. Să ia în primul rând de la ei înșiși, că ei au adus țara în haosul acesta, să plătească ei primii și apoi plătim și noi. Tot auzim 'austeritate, austeritate'. Să înceapă cu ei și apoi să plătim și noi, cu parlamentarii, cu instituțiile care cheltuie bani, nu cu cetățeanul de rând, cu pensionarii, cu mamele care sunt în concediu de creștere a copilului. Mesajul cu care am venit astăzi și vrem să li-l transmitem este că nu suntem de acord cu modul în care fac ei politică. Guvernanții nu au un dialog real cu noi, așa cum prevede legea, ca deciziile să se ia în comisiile de dialog social. Un parlamentar are 7.000 de euro sumă forfetară pe care nu poate să o justifice, sunt oameni în consiliile de administrație ale companiilor naționale care iau pentru o ședință mai mult decât un angajat pe lună, despre asta este vorba'', a declarat Fănică Gabor.



Conform acestuia, următoarea acțiune de protest a Cartel Alfa în Brașov se va desfășura pe 10 septembrie.



''Dacă nu își revizuiesc comportamentul, data viitoare vom fi și mai mulți aici, în stradă, și vom merge și la București peste ei'', a menționat liderul sindical.



Până atunci, reprezentanții sindicaliștilor din învățământ de la ''Spiru Haret'', afiliat Cartel Alfa, vor participa la protestul din 8 septembrie, de la București, a precizat liderul sindical Daniel Chițu.



Potrivit acestuia, la fel ca și colegii din țară, membrii sindicatului sunt nemulțumiți de ultimele măsuri ale Ministerului Educației, printre care și cea privind creșterea normei didactice, și, dacă acțiunile de protest nu vor avea un ecou, nu exclud intrarea în grevă la începutul anului școlar.



La protestul de miercuri au participat și reprezentanți ai Solidarității Sanitare, precum și ai altor sindicate afiliate CNS Cartel Alfa.

AGERPRES