Protestul sindicaliștilor din Educație: „Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate și haos legislativ”

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   18:54
Sursa foto: Victor Stroe/

Un protest a fost organizat miercuri, în fața sediului Guvernului, de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ''Spiru Haret'' și Federația Națională Sindicală ''Alma Mater'', la care au participat și studenți.

Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate de măsurile adoptate de Guvern care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.

Potrivit reprezentanților celor trei sindicate, la protest au participat aproximativ 4.000 de persoane.

Protestatarii au folosit vuvuzele și afișat pancarte pe care scria: ''Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate și haos legislativ'', ''Școală săracă - Țară needucată'', ''Guvern fără soluții, ascuns după demisii'', ''Cereți performanță dar oferiți ignoranță'', ''Educația este prioritate națională la tăieri'', ''Impostura voastră! Sărăcia Noastră'', ''Minciuna guvernamentală: Învățământul prioritate națională!''.

La protest au participat și studenți. „Studentul român nu tace! Tăierea nu ne place!”, „Nu ne tăia speranța!”, „Burse tăiate, generații ratate!” au fost mesajele afișate de aceștia. AGERPRES

Victor Stroe/Jurnalul

 

