Afacerea RA-APPS: 190 de chirii modice pentru demnitari

Datele RAAPPS arată că 192 de imobile sunt ocupate de demnitarii români în București, 5 în Sinaia, 21 de locații ale Sucursalei Triumf sunt ocupate și ele de persoane fizice, la fel ca și un imobil al RAAPPS din Cluj Napoca.

În 214 cazuri atribuirea este directă iar chiriile sunt modice.

35 de imobile au fost atribuite în 2025 iar 10 au fost atribuite în 2026.

O locație din Str. Atena nr. 7, are chiar cost zero. RAAPPS spune că a dat-o prin atrobuire directă, pe perioadă nedeterminată, în baza legii 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În 25 de cazuri, perioada încetării contractului este nedeterminată, iar datele RAAPSS arată că unii demnitari au refuzată să părăsească locațiile. Mențiunea “Până la soluţionarea situaţiei locative” se regăsește în 37 de situații.



SHARE:

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Datele RAAPPS arată că 192 de imobile sunt ocupate de demnitarii români în București, 5 în Sinaia, 21 de locații ale Sucursalei Triumf sunt ocupate și ele de persoane fizice, la fel ca și un imobil al RAAPPS din Cluj Napoca.

În 214 cazuri atribuirea este directă iar chiriile sunt modice.

35 de imobile au fost atribuite în 2025 iar 10 au fost atribuite în 2026.

mediafax

auto skip

Chiria zero / gratuită a RAAPPS

O locație din Str. Atena nr. 7, are chiar cost zero. RAAPPS spune că a dat-o prin atrobuire directă, pe perioadă nedeterminată, în baza legii 48/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

5 bani pe lună pentru metrul pătrat. Topul chiriilor RAAPPS pentru partidele politice

5 bani pe lună pentru metrul pătrat. Topul chiriilor RAAPPS pentru partidele politice

Partidele plătesc chirii derizorii statului pentru sedii: PNL are 20.000 mp la Modrogan cu 1.000 de euro. PSD 269 euro pentru 5.392 mp la Kiseleff. USR 1300 de lei pe un apartament de 41 de mp

Partidele plătesc chirii derizorii statului pentru sedii: PNL are 20.000 mp la Modrogan cu 1.000 de euro. PSD 269 euro pentru 5.392 mp la Kiseleff. USR 1300 de lei pe un apartament de 41 de mp

În 25 de cazuri, perioada încetării contractului este nedeterminată, iar datele RAAPSS arată că unii demnitari au refuzată să părăsească locațiile. Mențiunea “Până la soluţionarea situaţiei locative” se regăsește în 37 de situații.

9 locații pe Strada Mihai Eminescu și nu numai sunt ocupate “pe perioada mandatului”.

În 214 cazuri modalitatea de repartizare a locuințelor a fost “atrbuirea directă”.

În plus, unele imobile figurează ca fiind ocupate fără titlu, adică ilegal, persoanele fiind uneori în procedura de evacuare. Este vorba despre:

apartamentul de 177 mp, de pe str. Eminescu Mihai nr.124, sc.C, et.7, ap.15, sector 2, Bucureşti, ocupat din 2022

apartamentul de 80 mp, de pe b-dul Magheru Gheorghe, gen. nr. 24, sc.B, et. 6, ap.36, sector 1, Bucureşti, ocupat din 2021

apartamentul de 90 mp de pe str. Racotă Nicolae nr. 16-18, et.6, ap.14, sector 1, Bucureşti, ocupat din 2022

Din datele RAAPPS reiese că cea mai mică chirie efectivă este de 33,83 EUR pe lună. Se referă la o locuință de pe Vasile Lascăr nr. 21, et. 4, ap. 11, sector 2, București, de suprafață: 26,85 mp, atribuită direct, până la soluționarea situației locative

Cea mai mare chirie este de 2675 de euro pe lună, pentru imobilul din Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, parter, ap. 1, sector 1, București, de 218,97 mp, dat prin atribuire directă, pe o perioadă nedeterminată.

Top 5: Cele mai mici chirii

33,83 EUR – Str. Vasile Lascăr nr. 21, ap. 11, București (26,85 mp)

40,32 EUR – Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București (15,77 mp)

62,40 EUR – P-ța Presei Libere nr. 1, București (21,94 mp)

65,00 EUR – Str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 5-7, București (Teren sub construcție)

85,91 EUR – Șos. Kiseleff nr. 20 (Locuri de parcare separate, LP 11, 12, 13)

Top 5: Cele mai mari chirii

2.675,81 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 22, ap. 1, București (218,97 mp)

2.641,10 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, ap. 1, București (188,92 mp)

2.481,27 EUR – Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 24, ap. 3, București (188,69 mp)

1.387,12 EUR – Bd. Mărăști nr. 49, ap. 1, București (186,43 mp)

1.296,11 EUR – Str. Cristian Popișteanu nr. 2-4 (Teren sub

Situația prezentată de RAAPPS arată că 4 locuințe sunt ocupate nedeterminat din anii „80.

Este vorba despre:

imobilul din str. Arghezi Tudor nr. 32, et.2, ap.14, sector 2, Bucureşti, de 137.06 mp, prin atribuire directa la 4 Feb 1988, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 1147.04 euro.

imobilul din str. Philippide Alexandru nr. 12, sector 2, Bucureşti – teren sub construcție – teren de 18.92, dat prin atribuire directă, la 14 Dec 1982, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 0

imobilul din str. Pivnicerului nr. 4-6, et.3, ap.16, sector 1, Bucureşti – teren sub construcție – 29.16, dat prin atribuire directa, la 14 Dec 1982, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 0

imobilul din str. Spătar Milescu nr. 65, sector 2, Bucureşti, de 89.59, dat prin atribuire directă la 5 mai1984, pe o perioadă nedeterminată, conform HG 39/1996. Chirie: 284,90 euro

Printr-o hotărâre de guvern publicată ieri în Monitorul Oficial, RAAPPS a fost obligată să publice lista imobilelor ocupate de demnitari și persoane juridice, adresa, tipul de contract încheiat, modalitate de atribuire a contractului și prețul încasat. Hotărârea de Guvern a cabinetului Bolojan exceptează de la transparență toate instituțiile care țin de zona de securitate națională.

(sursa: Mediafax)