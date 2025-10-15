Racla Cuvioasei Parascheva, reașezată în Catedrală. Ora exactă depinde de numărul de pelerini

Autoritatea bisericească a precizat însă că momentul exact al reașezării depinde de gestionarea rândului de pelerini.

„Dacă rândul de închinare va mai crește, e luat în calcul și scenariul ca acest lucru să se mai amâne până la o oră când rândul va putea fi gestionat din interiorul Ansamblului Mitropolitan", au transmis oficialii.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare pe 8 octombrie 2025. Aproape 200.000 de pelerini s-au închinat de atunci la moaște.

(sursa: Mediafax)