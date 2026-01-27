Radu Miruță va discuta despre securitatea flancului Estic al NATO cu Boris Pistorius

Ministrul Apărării Radu Miruță face, în perioada 27-29 ianuarie, o vizită la Berlin în cadrul delegației conduse de premierul Ilie Bolojan.

Programul ministrului Apărării cuprinde și o întrevedere bilaterală cu omologul german, Boris Pistorius. Discuțiile vor viza prioritățile cooperării dintre cele două state în domeniul apărării, rolul României și Germaniei în asigurarea stabilității și securității Flancului Estic al NATO, precum și necesitatea dezvoltării și intensificării dialogului strategic de apărare la nivel înalt, ca răspuns la un mediu de securitate dinamic și în continuă transformare, arată Ministerul Apărării într-un comunicat.

Ulterior întâlnirii, cei doi ministri ai apărării vor susține declarații de presă.

Din delegatia premierului României mai fac parte generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul-maior Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN.

(sursa: Mediafax)