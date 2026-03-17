Negocieri dure între SUA și Cuba. Trump vrea demisia președintelui cubanez

Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel, potrivit unei informații prezentate de New York Times. Scopul americanilor nu ar fi o schimbare completă de regim, ci doar o înlocuire simbolică a șefului suprem. Díaz-Canel este văzut de oficialii americani ca un politician cu care nu se poate negocia și care permite rețelei Castro să manipuleze puterea.

De aceea, plecarea din funcție a lui Miguel Díaz-Canel ar permite reforme economice și ar îmbunătăți relațiile dintre SUA și Cuba.

În timpul negocierilor cu diplomații cubanezi, SUA insistă asupra deschiderii economice, a eliberării prizonierilor politici și a reducerii influenței oficialilor comuniști în vârstă. În ultima perioadă, președintele american Donald Trump a vorbit de mai multe ori despre un acord sau chiar despre preluarea amicală a Cubei. Trump a sugerat că administrația sa ar putea să-și îndrepte atenția asupra Havanei atunci când operațiunile militare împotriva Iranului se vor încheia.

„Ar putea fi o preluare amicală. S-ar putea să nu fie o preluare amicală. (...) Nu au energie. Nu au bani. Sunt în mare pericol din motive umanitare și nu vrem să vedem asta”, a declarat recent Donald Trump.

Aliații lui Trump au vorbit public despre perspectiva ca țara insulară să devină subiectul unei alte decizii majore privind politica externă.

„Următoarea este Cuba”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham la Fox News, la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez. Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Confruntată cu numeroase întreruperi de curent și o penurie de combustibil, Cuba a adoptat măsuri de raționalizare pentru a proteja serviciile esențiale.Totuși, luni, Cuba a fost afectată de o pană totală de curent din cauza blocadei americane privind combustibilul.

(sursa: Mediafax)