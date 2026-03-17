Acuzație: Rusia a ajutat Iranul să modernizeze dronele Shahed

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a ajutat la modernizarea dronelor iraniene de tip Shahed, care reprezintă acum o amenințare pentru Ucraina, pentru Israel, statele din Golf și trupele americane din Orientul Mijlociu.

Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Jerusalem Post.

Liderul ucrainean a spus că Ucraina a fost prima care s-a confruntat cu acest tip de armamen și că experiența de pe front a demonstrat cât de puternice sunt aceste drone.

„Am avut o experiență teribilă cu aceste drone. […] Ucraina a fost un fel de loc de experiment pentru aceste drone în cele din urmă. Nici măcar nu poți compara prima clasă [de] Shahed, care a fost la începutul războiului, și Shahed-ul de astăzi”, a spus el.

Acesta a mai spus că, la începutul războiului din 2022, autoritățile de la Kiev au încercat să convingă Iranul să nu furnizeze drone către Rusia. Potrivit lui, răspunsul oficialilor iranieni nu a arătat care este, de fapt, realitatea din teren.

„Au spus că «Bine… nu suntem aliați în asta»”, a declarat Zelenski.

„«Le-am vândut rușilor această parte a Șahed-urilor și vor fi 1.200 sau 1.300, și asta e tot». Dar nu a fost adevărat. Au mințit, desigur.”

Președintele ucrainean a declarat, de altfel, că Iranul nu doar a livrat drone, ci a oferit și sprijin tehnic, inclusiv instruirea operatorilor ruși și transfer de tehnologie pentru producție locală.

În prezent, spune el, relația dintre cele două state funcționează în ambele direcții, Rusia furnizând la rândul său tehnologie și îmbunătățiri către Iran.



„Am văzut câteva detalii despre unul dintre Shahed-uri, care a fost distrus într-una dintre țările din Orientul Mijlociu. Nu vă voi spune, îmi pare rău, pentru că am spus că nu vom spune public din ce țară este vorba.”, a spus el.

„Am văzut câteva detalii. Au fost detalii rusești. Le știm pentru că iranienii nu le-au produs.”

Întrebat dacă acest lucru confirmă implicarea Moscovei în dezvoltarea dronelor folosite acum în regiune, liderul ucrainean a declarat că „asta înseamnă că și rușii i-au ajutat, [la fel] cum iranienii i-au ajutat [pe ruși] chiar la începutul războiului [Rusia-Ucraina]”.

În opinia sa, impactul conflictului dintre Rusia și Ucraina depășește granițele Europei de Est.

„Acestea sunt cunoștințe importante de pe câmpul de luptă. Aceasta este o tehnologie nouă bazată pe tehnologii iraniene. Toate acestea vor avea impact asupra altor regiuni. Am spus întotdeauna Africa, Orientul Mijlociu și Europa”, a adăugat liderul ucrainean.

Publicația The Jerusalem Post a anunțat că acest interviu reprezintă „un avertisment cu privire la ceea ce restul lumii începe să se confrunte acum: un război al dronelor care a început deasupra orașelor ucrainene, apoi s-a răspândit, a devenit mai ieftin, mai inteligent și mai greu de oprit”.

(sursa: Mediafax)