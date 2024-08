Rafila nu spune dacă premierul i-a cerut demisia: Nu am o problemă, nu este vorba despre demisia mea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost chemat luni, de premierul Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria pentru o discuție despre criza de la Spitalul „Sf. Pantelimon”.

„Eu nu am o problemă, nu este vorba despre demisa mea, când plec vreau să las lucrurile în ordine”, a spus Alexandru Rafila, adăugând că „eu sunt în primul rând medic, am responsabilitate în ceea ce privește credibilitatea sistemului”, a adăugat Rafila.

Recent, premierul Marcel Ciolacu a declarat că va cere demisii, inclusiv la Ministerul Sănătății, dacă vor fi descoperite culpe în efectuarea controalelor administrative și medicale.

„Dacă rechizitoriul procurorilor scoate la iveală vreo culpă în efectuarea controalelor administrative și medicale, nu voi ezita sa cer demisii de sus până jos la minister, spital și Colegiul Medicilor”, a spus, pe 8 august, premierul Marcel Ciolacu.

„Toată lumea m-a întrebat dacă îmi dau demisia. Nu cred că am motive să-mi dau demisia legat de acest caz”, a declarat, pe 14 august Alexandru Rafila.

Atunci, el a mai spus că premierul nu i-a cerut demisia, dar nu a exclus ca șeful Guvernului să o facă pe viitor.

Rafila anunță un audit internațional în cazul spitalului Sf. Pantelimon

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a anunțat luni, după întrevederea cu premierul Marcel Ciolacu, de la Palatul Victoria, că a demarat demersurile pentru un audit internațional în cazul crizei de la Spitalul Sf. Pantelimon.

„Am venit aici să analizăm situația creată în urma incidentelor foarte serioase care au avut loc la Spitalul Pantelimon. Am discutat despre nevoia atenuării acestor discuții și dispute care există în momentul de față în spațiul public, în ceea ce privește credibilitatea sistemului de sănătate, în ceea ce privește credibilitatea serviciilor oferite de spitalul Sf. Pantelimon. Am decis și am făcut deja primele demersuri să putem să contactăm Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensivă, precum și Societatea Mondială de Anestezie și Terapie Intensivă, încât să putem realiza un audit profesional, medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat la Spitalul Sf. Pantelimon”, spune Alexandru Rafila.

El afirmă că mesajul pe care dorește să-l transmită opiniei publice este „cel care trebuie să redea încrederea în profesioniștii din sistemul de sănătate”.

„Să terminăm odată pentru totdeauna cu aceste dispute între diversele specialități medicale, între mass-media și unii dintre reprezentanții corpului medical. Eu sunt în primul rând medic, apoi sunt ministrul Sănătății. Am o responsabilitate în ceea ce privește credibilitatea sistemului de sănătate”, încheie ministrul Sănătății.

(sursa: Mediafax)