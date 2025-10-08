Rafila, despre reforma administrației locale: ne apropiem de o soluție, probabil luni

Întrebat despre reforma administrației locale, Rafila (PSD) a spus, miercuri, că nu participă la aceste discuții ale coaliției, dar, „de ce am înțeles, nu pe surse, ci din discuții cu colegii, ne apropiem de o soluție care va fi prezentată opiniei publice și care va încheia această discuție legată de această reforma administrației locale, mai ales că punctul nostru de vedere, exprimat și de președintele partidului și de doamna Olguța Vasilescu, a fost foarte clar în sensul în care și instituțiile administrației centrale trebuie să intre într-un proces de reformare și de reducere a cheltuielilor, nu exclusiv instituțiile autorităților locale”.

Întrebat, în continuare, ce se va întâmpla dacă premierul Ilie Bolojan nu va fi de acord cu varianta PSD de a da opțiunea de a alege primarii și șefii de consilii județene dacă fie taie salariile și cheltuiele, fie posturile, Rafila a spus că de aceea a fost nevoie de încă o ședință, care va avea loc luni, pentru că nu s-a ajuns la o concluzie.

„Sper că luni, la sfârșitul zilei, după întunirea coaliției, să avem un răspuns care să clarifice întrebările dumneavoastră. (Premierul - n.r.) este premier al unui guvern de coaliție, nu este un premier al unuia sau altuia dintre partide”, a mai spus Rafila.

(sursa: Mediafax)