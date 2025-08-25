Zeci de mii de mașini respinse de RAR pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025

Mulți români aleg, în continuare, să cumpere mașini second-hand din străinătate. Dar nu toate reușesc să treacă de verificările tehnice obligatorii.

În primele 6 luni al acestui an, Registrul Auto Român (RAR) a respins zeci de mii de vehicule, după ce inspectorii au descoperit probleme majore de siguranță.

La solicitarea ProMotor, Registrul Auto Român a transmis care au fost principalele motive de respingere a vehiculelor la mâna a doua.

„Numărul vehiculelor utilizate pentru care RAR a emis CIV în prima parte a anului 2025 a fost de 254.307. Dintre acestea, aproximativ 8% au fost inițial respinse în urma verificărilor”, se arată în răspunsul transmis de Registrul Auto.

Respingerile au fost cauzate de probleme care pot pune în pericol viața șoferilor, precum frânele nefuncționale sau instalația electrică defectă.

De asemenea, multe mașini au avut probleme cu roțile, suspensia sau șasiul și au fost respinse de inginerii RAR.

Conform raportului oficial, printre cele mai frecvente probleme s-au numărat:

Instalația electrică și luminile – peste 41.000 de cazuri;

Defecțiuni la frâne – peste 20.000 de cazuri;

Roți, anvelope, punți și suspensie – aproape 19.000 de cazuri;

Emisii poluante peste limite – peste 18.000 de cazuri;

Defecțiuni la șasiu și elemente structurale – aproape 17.000 de cazuri;

Probleme de vizibilitate (parbrize fisurate, geamuri deteriorate) – peste 16.000 de cazuri

Sistemul de direcție – aproximativ 2.500 de situații

Alte echipamente – puțin peste 10.000 de cazuri.

În medie, fiecare vehicul respins a avut cel puțin 6-7 defecțiuni majore sau alte probleme care au dus la respingerea inițială a vehiculului la RAR.

Pentru a evita respingerea la RAR, este recomandat ca înainte să faci următoarele verificări:

Frâne – verifică plăcuțele, discurile și lichidul de frână într-un service;

Instalație electrică și lumini – asigură-te că toate becurile și semnalizările funcționează;

Anvelope și suspensie – cauciucurile trebuie să fie conforme și să nu prezinte uzuri, iar suspensia să nu aibă probleme;

Emisii – un test rapid la eșapament îți arată dacă mașina depășește limitele legale;

Șasiu și parbriz – pragul sau alte elemente măcinate de rugină sau fisuri ale sticlei duc automat la respingere.

O verificare preventivă costă mult mai puțin decât reparațiile obligatorii după respingere. În plus, își permite să circuli în siguranță cu mașina.

De asemenea, e important să verifici ce acte sunt necesare înainte de a merge cu mașina la RAR. Poți afla aceste detalii de pe pagina de internet a instituției, www.rarom.ro.

O mașină respinsă la RAR nu poate fi înmatriculată până când defecțiunile nu sunt remediate și verificarea tehnică nu este trecută.

Dacă totuși proprietarul iese cu ea pe drumurile publice, situația devine mult mai gravă decât o simplă amendă.

Conform Codului Penal, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat reprezintă infracțiune. Aceasta se sancționează cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă penală.

(sursa: Mediafax)