Jurnalul.ro Ştiri Observator Rata anuală a inflaţiei în luna august a urcat la 9,9%

Rata anuală a inflaţiei în luna august a urcat la 9,9%

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   12:00
Rata anuală a inflaţiei în luna august a urcat la 9,9%

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, potrivit datelor prezentate joi de Institutul Național de Statistică.

Conform INS; indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

(sursa: Mediafax)

rata anuala inflatie crestere
