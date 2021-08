Rata de angajare a proaspăt absolvenţilor a crescut în pandemie: mai mult de un sfert dintre absolvenţii de liceu sau de facultate se angajează în cel mult trei ani de la absolvire.

Rata de angajare a proaspăt absolvenţilor, care măsoară ponderea din total a absolvenţilor de studii medii şi superioare care s-au angajat în primii trei ani de la absolvire, a ajuns la 76,7% în 2020, în uşoară creştere faţă de anul 2019, potrivit datelor Eurostat, citate de ZF.

„Cel puţin în prima jumătate a anului 2020 toate companiile au blocat rolurile pe zona de junior, dar cred că spre toamnă s-au reluat recrutările şi aşa se explică această creştere din 2020 faţă de 2019. Acum este un interes foarte mare din partea companiilor pentru a angaja absolvenţi, pentru că nu poţi să stai fără juniori în organizaţie. În plus, în compania noastră, am observat că tinerii sunt mai loiali, stau cu cel puţin un an mai mult în organizaţie decât stau angajaţii cu ceva experienţă”, a explicat Dragoş Gheban, managing partner al Catalyst Solutions, companie care furnizează servicii de recrutare şi employer branding.

Anul acesta, 148.000 de elevi au ter­minat liceul şi alţi aproape 86.000 de studenţi au încheiat cursurile unei facultăţi, arată datele INS. Un absolvent de liceu se poate angaja în industria ospitalităţii, temporar, dacă doreşte să îşi continue studiile, iar dacă nu vrea acest lucru, atunci se angajează în industrie sau în retail.

„Se observă o preluare a modelului american, în staţiunile de la munte, unde întâlneam de regulă stu­denţi angajaţi, acum lucrează mai de­grabă adolescenţi. Tot mai mulţi pă­rinţi îşi lasă copiii să lucreze în vacan­ţele din clasa a 11-a sau a 12-a şi experienţa lor e foarte valoroasă, pentru că învaţă să se obişnuiască cu rutina unui job, cu un program de lucru, dezvoltă abilităţi de relaţionale, de planificare şi de organizare, com­petenţe care sunt transferabile şi în alte joburi şi care potenţează cunoştinţele pe care le obţin în facultate ulterior”, a mai spus Dragoş Gheban.

Cel mai ridicat nivel al indicatorului ”rata de angajare a proaspăt absolvenţilor” a fost înregistrat în 2018, când aproape opt din zece absolvenţi (77,4%) s-au angajat după absolvire, iar cel mai scăzut – de 66,2% - a fost înregistrat în 2014, arată datele Eurostat, care a centralizat aceste informaţii în intervalul 2011- 2020. România a fost contra trendului european în ultimul an: dacă la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene rata de angajare a absolvenţilor a scăzut în 2020 faţă de 2019 (de la 80,9% în 2019 la 78,7% în 2020), în România aceasta a crescut uşor (cu 0,6 puncte procentuale).

”Un absolvent de liceu, care se angajează temporar, primeşte un salariu de 1.200- 1.300 de lei net, aceste joburi nefiind întotdeauna cu program de 8 ore pe zi. După o perioadă de probă, aceştia pot începe cu un salariu de 1.600- 1.800 de lei net, iar după un an pot creşte la 2.400 de lei net. Pentru un absolvent de facultate, media este undeva la 1.800 – 2.500 de lei net pentru un program de internship”, a mai spus Dragoş Gheban. Totuşi, în IT, ”internii” primesc şi 800- 900 de euro net pe lună, echivalentul a 4.000 – 4.400 de lei net.

Cu o rată de angajare a proaspăt absolvenţilor de 76,7%, România stă mai bine la acest capitol decât Portugalia (75,7%), Franţa (74,9%), Spania (69,6%), Italia (56,8%) şi Grecia (54,9%).

Statele cu cele mai înalte valori ale acestui indicator sunt Malta (92,2%), Germania (90,5%), Olanda (89,3%), Austria (88,4%) şi Cehia (87,3%).