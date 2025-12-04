Război pe legea prosumatorilor: Borș acuză APCE că dezinformează „brutal” opinia publică

Deputatul Mădălin George Borș, inițiator al proiectului de lege 453/2025, propunere legislativă pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, condamnă ferm campania de dezinformare promovată în ultima perioadă de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE).

Prin comunicate, articole și postări repetate pe rețelele de socializare, APCE a propagat afirmații false și interpretări distorsionate, menite să inducă panică în rândul prosumatorilor și să submineze un demers legislativ care are ca unic scop creșterea securității cibernetice a instalațiilor fotovoltaice din România. „Afirmațiile promovate de APCE nu au nicio legătură cu textul real al proiectului de lege. Este o campanie intenționată de inducere în eroare, menită să creeze panică nejustificată și să compromită o inițiativă care, în realitate, protejează interesele prosumatorilor”, a declarat deputatul Mădălin George Borș. „Drepturile prosumatorilor nu sunt atinse. Niciun articol din proiect nu introduce controlul asupra instalațiilor.”

Pentru clarificare și corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Proiectul de lege 453/2025 nu modifică absolut niciun drept al prosumatorilor. APCE omite în mod deliberat prevederile legale deja în vigoare (Art. 70 lit. a):

• Accesul garantat la rețea pentru energia produsă din surse regenerabile;

• Dispecerizarea prioritară a energiei produse de prosumatori în Sistemul Energetic Național.

Aceste drepturi fundamentale rămân intacte și nu sunt afectate în niciun fel de proiectul de lege L453/2025. În plus, APCE susține, în mod eronat, că proiectul de lege ar permite oprirea de la distanță a sistemelor fotovoltaice, limitarea producției de energie, restricționarea accesului la rețea, controlul echipamentelor prosumatorilor. Niciuna dintre aceste afirmații nu apare în textul proiectului, nici direct, nici indirect. „Oricine citește proiectul poate vedea negru pe alb că aceste acuzații sunt inventate”, transmite deputatul.

Proiectul de lege are un obiectiv unic și clar: creșterea nivelului de securitate cibernetică a echipamentelor fotovoltaice conectate la rețea și protejarea datelor sensibile ale prosumatorilor.

Mai exact, inițiativa legislativă urmărește exclusiv stabilirea și implementarea unor standarde minime obligatorii de securitate cibernetică pentru echipamentele conectate la rețea, clarificarea responsabilităților privind gestionarea datelor de acces, colaborarea producătorilor de echipamente cu autoritățile române în vederea eliminării vulnerabilităților, prevenirea situațiilor în care echipamente neconforme pot deveni riscuri pentru securitatea infrastructurii energetice naționale.

Așadar, proiectul de lege NU introduce mecanisme de control asupra producției prosumatorilor și NU modifică drepturile acestora de acces la rețea sau de dispecerizare prioritară.

„În prezent există un vid legislativ grav în ceea ce privește securitatea cibernetică a sute de mii de instalații conectate la rețea. Proiectul de lege L453/2025 vine să acopere acest vid, protejând atât prosumatorii, cât și securitatea energetică a României”, subliniază deputatul Borș.

Pe această cale, deputatul Mădălin George Borș solicită APCE să clarifice public:

De ce ascunde deliberat APCE faptul că drepturile prosumatorilor rămân intacte, nefiind atinse în cadrul acestei inițiative legislative?

Ce standarde de securitate respectă echipamentele importate din afara Uniunii Europene și cine își asumă responsabilitatea pentru riscurile asociate?

Cui folosește campania de panică întreținută în spațiul public?

Pe această cale, deputatul Mădălin George Borș face un apel la responsabilitate publică pe textul inițiativei legislative. „Securitatea energetică a României nu poate fi negociată și nu poate fi blocată de campanii toxice.”, declară deputatul Borș.

Textul integral al proiectului este disponibil pe site-ul Camerei Deputaților, iar publicul este încurajat să verifice direct informațiile oficiale.

„APCE a ales deliberat să mintă. Nu există nicio interpretare posibilă în care afirmațiile lansate public să se regăsească în textul de lege. Este o manipulare brutală și o intoxicare a opiniei publice, cu efecte directe asupra încrederii prosumatorilor în instituțiile statului. Sub umbrela intereselor prosumatorilor, mă întreb de ce oare mai nou APCE pune pe primul loc interesul producătorilor de echipamente în detrimentul prosumatorilor“, declară deputatul Mădălin George Borș.