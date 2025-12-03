Prosumatorii, în pericol: Fotovoltaicele românilor ar putea fi oprite prin lege

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) a solicitat conducerii Senatului şi tuturor liderilor de grup parlamentar să introducă la vot propunerea de lege L453/2025, înainte de termenul limită de 17 decembrie 2025, astfel încât senatorii să fie obligaţi să dezbată și să-și asume prin vot o iniţiativă legislativă care afectează negativ peste jumătate de milion de cetăţeni. Potrivit unui comunicat al asociației, proiectul legislativ aflat în procedură la Senat, propune introducerea unui amendament art. 70 în Legea energiei electrice 123/2012, prin care statul ar putea impune reguli tehnice de "securitate cibernetică" şi dispecerizarea prioritară a invertoarelor prosumatorilor şi producătorilor sub 1 MW. Prosdumatorii sunt âmpotriva acestei prevederi și susțin că această lege ar permite statului şi distribuitorilor de energie oprirea sau reducerea de la distanţă a sistemelor fotovoltaice ale cetăţenilor.

De asemenea, APCE avertizează că România riscă să devină prima ţară din lume care limitează sau opreşte sistemele fotovoltaice ale cetăţenilor, încălcând normele şi directivele europene. În prezent, nicio ţară din UE nu aplică dispecerizare sau audit cibernetic prosumatorilor casnici, menţionează sursa citată.

Asociaţia arată că marii furnizori şi producători de energie - inclusiv operatorii de distribuţie şi Transelectrica - nu sunt auditaţi cibernetic, în timp ce prosumatorii cu câţiva kW ar urma să fie supuşi unor obligaţii disproporţionate.

Legea L453/2025 ar putea afecta 600.000-700.000 de români în prima fază şi peste 1 milion într-un an.

În România funcţionează deja peste 330.000 de invertoare, provenind de la 77 de producători, însumând peste 4.100 de modele diferite - un control centralizat fiind, conform APCE, "imposibil tehnic" şi "ridicol pentru orice capitală europeană", se precizează în document. APCE subliniază că proiectul depăşeşte competenţele DNSC; contravine a două Directive şi Regulamente UE prin încălcare flagranta a GDPR şi Data Act; ameninţă stabilitatea SEN şi creează acces discreţionar la reţea şi este un precedent periculos pentru controlul statului asupra echipamentelor private. "În ultimii ani, marii furnizori de energie din România au devenit şi producători, deţinând parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni. În orele de vârf solar, România se confruntă cu excedent de producţie, iar legea obligă furnizorii să preia energia livrată de prosumatori. În acest fel, parcurile marilor companii sunt oprite de către dispecerii Transelectrica cauzând pierderi financiare. Iniţiativa parlamentarilor vine tocmai in sprijinul acestora, încercând sa oprească sau limiteze producţia prosumatorilor", susţin reprezentanţii asociaţiei. Asociaţia anunţă demararea unei campanii civice de amploare, prin care prosumatorii şi cetăţenii sunt invitaţi să trimită petiţii individuale către Preşedintele Senatului şi Liderii de grup senatori solicitându-le să nu permită adoptarea tacită a Legii L453/2025; să o dezbată şi să o voteze asumat în plen şi să respingă prevederile nejustificate şi tehnic inaplicabile propuse de iniţiatori. "Senatorii trebuie să îşi asume public dacă susţin sau nu aceste măsuri absurde şi tehnic imposibile, care afectează milioane de români. Adoptarea tacită ar fi o sfidare la adresa cetăţenilor", se mai precizează în comunicatul APCE.