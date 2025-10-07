Reforma administrației, încă o amânare. O nouă ședință a coaliției va avea loc lunea viitoare

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a avut marți o întâlnire pentru a decide formula reformei din administrația locală și, implicit, numărul de funcționari din primării și consilii județene care trebuie disponibilizați.

Liderii coaliției s-au reunit la Palatul Victoria, potrivit informațiilor MEDIAFAX.

Premierul Ilie Bolojan a propus încă de acum două luni o reformă care să reducă cu 10% sau 15% numărul total al angajaților din administrația locală, dar PSD și UDMR s-au opus. Liderii coaliției au fost și la întâlniri de mediere cu președintele Nicușor Dan, rămase fără rezultat, a scris G4Media.

Bolojan a respins propunerile inițiale ale PSD și UDMR, care nu voiau concedieri efective, ci scăderi ale bugetelor primăriilor. Premierul a arătat că aceste scăderi de bugete nu pot fi controlate eficient de guvern și că ele vor fi doar soluții temporare, fără să rezolve eficient problema supraîncărcării organigramelor.

Șeful guvernului a declarat în repetate rânduri că deficitul bugetar-record lăsat de guvernele Ciolacu au printre cauze și suprapopularea multor primării cu sinecuriști de partid, iar soluția structurală este scăderea efectivă a numărului de angajați.

Liderii PSD Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale.

PSD vrea ca primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că astfel se dă posibilitatea primarilor și președinților de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a spus Olguța Vasilescu.

