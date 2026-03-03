x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro România inteligentă Acasă în siguranță 2026: Protejează-ți casa de dezastre naturale!

Acasă în siguranță 2026: Protejează-ți casa de dezastre naturale!

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   18:18
Acasă în siguranță 2026: Protejează-ți casa de dezastre naturale!
Sursa foto: Verifică-ți locuința și alege o asigurare locuințe România adaptată riscurilor actuale

Campanie națională UNSAR 2026: conferințe București, Constanța, Suceava, Cluj pe tema asigurării locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Mesaj: protejează-ți bunurile cele mai de preț.

Campanie națională 2026: „Acasă în siguranță” – Cum te protejezi de dezastre naturale în România

Sute de primari, președinți de asociații de proprietari, specialiști și factori de decizie participă la patru conferințe majore în București, Constanța, Suceava și Cluj-Napoca. Tema centrală? Importanța asigurării locuințelor și bunurilor în fața dezastrelor naturale tot mai frecvente în România, de la inundații la cutremure.

Lansare azi în Capitală, cu caravană în țară

Campania națională „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ” se lansează astăzi la București. Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România), va ajunge și în celelalte orașe. Scopul: să promoveze asigurarea facultativă obligatorie pentru protecție completă.

Mesajul cheie al lui Alexandru Ciuncan, director UNSAR

Înainte de conferință, Alexandru Ciuncan a subliniat responsabilitatea individuală într-un context geopolitic plin de riscuri:

„Trebuie să ne gândim la ce putem pierde. Majoritatea românilor dețin locuințe – bunurile cele mai de preț –, dar cele mai multe nu sunt asigurate. Recomandăm asigurare facultativă pentru locuință și bunuri. Autoritățile centrale și locale, inclusiv primăriile, susțin acest mesaj: statul e alături, dar responsabilitatea e a noastră.”

Tu ești pregătit? Verifică-ți locuința și alege o asigurare locuințe România adaptată riscurilor actuale.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: unsar Acasă în siguranță alexandru ciuncan dezastre naturale asigurari de locuinte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri