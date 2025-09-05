Octavian Berceanu și-a anunțat demisia de la conducerea REPER

El a spus, într-un mesaj postat vineri pe Facebook, că a fost ales sâmbata trecută președinte al Partidului REPER.

„La puțin timp după acest moment, foarte mulți din vechea conducere au suferit un blocaj, și au crezut că se răstoarnă partidul peste ei pentru că au pierdut președinția partidului, și s-au gândit la un plan B. Planul B pe care l-a venit în minte a fost anularea alegerilor pentru președinte, pentru că scorul a fost de 168 de voturi la 167, cât a avut contracandidata de la Cluj, și într-o adunare generală întâmplată acum două zile au considerat că votul este irelevant pentru membrii din REPER, pentru că am o majoritate simplă, și au anulat acest vot, și s-au decis mai departe să facă un nou proces electoral, fără să întrebe membrii, ci doar reprezentanții din adunarea generală, unde nu a fost unanimitate, bineînțeles”, a spus Berceanu.

El susține că demersul este „total în afara legislației”.

„Este un exemplu de proaste practici în politica din România în interiorul partidelor care nu îl regăsim doar la REPER și în cealalte partide uneori. E un motiv pentru mine ca să mă retrag din calitatea de membru al partidului REPER și să îndemn colegii să iasă la vot în interiorul partidului pentru că nu au vrut majoritatea dintre ei să iasă la vot. Un partid în care votează doar 335 de membri cu voturi valide înseamnă populația a trei scări de bloc în blocul în care locuiesc în Crângaș”, adaugă el.

Octavian Berceanu anunță că nu mai este candidatul REPER pentru Primăria Capitalei.

Acesta acuză că REPER s-a transformat într-o micro-filială a PNL Cluj.

(sursa: Mediafax)